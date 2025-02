Prazo médio para o recolhimento é de até dois meses

Cascavel – Um dos lixos mais incomodativos para os moradores e de difícil descarte são os volumosos, ou seja, aqueles lixos que são grandes, por isso o nome volumoso, mas que a pessoa não sabe o que fazer. Há anos, a Prefeitura de Cascavel por meio da Sema (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) faz o recolhimento deste lixo, mas nas últimas semanas o serviço tem demorado mais do que o normal, devido à grande quantidade de pedidos.

Moradores que não podem esperar por este tempo, podem levar o material diretamente nos pontos de coleta como o Ecoponto da Manaus ou diretamente no Aterro Sanitário, no Distrito de Espigão Azul, já que este tipo de lixo não pode ser descartado em qualquer lugar para a proteção do Meio Ambiente. Mesmo assim, é comum encontrar este tipo de lixo jogado pelas ruas da cidade ou ainda em terrenos próximos a fundo de vale – o que caracteriza crime ambiental.

O Aterro Sanitário, além de receber cerca de 320 toneladas de lixo comum todos os dias, recebe em média 50 toneladas de resíduos volumosos todos os meses, o que equivale a aproximadamente 130 cargas – caminhões carregados de material do recolhimento agendado e ainda da retirada de locais de destinação incorreta. O recolhimento é realizado gratuitamente por meio de agendamento, com objetivo dar uma destinação correta e evitar que os materiais sejam descartados nas ruas, em áreas de proteção e outros ambientes.

De acordo com a Sema, o Município tem reforçado o serviço com equipe extra devido à grande procura da comunidade. No entanto, como a demanda é bastante intensa existem cerca de 690 pessoas na fila, que tem em média 60 dias o tempo de espera. Por causa da demora, a secretaria vai passar a entrar em contato com os cidadãos que já agendaram para comunicar o atraso, visto que a equipe responsável pela coleta dos volumosos passará o dia exato que irá fazer a retirada, pois é criado um cronograma conforme a demanda de cada região.

Recomendações

A recomendação é que os volumosos só sejam colocados na frente da casa no dia marcado, caso contrário, os móveis acabam juntando água e podem ser um local propício para a proliferação do mosquito da aedes aegypti transmissor da dengue e da febre chikungunya. Cascavel está em surto da doença com 218 casos confirmados de chikungunya e 46 de dengue. O levantamento de índice de infestação do mosquito será realizado no mês de fevereiro.

Serviço

Para agendar a coleta, é só ligar nos telefones 3902-1392 e 3902-1383 ou enviar mensagem via WhatsApp (45) 99146-1501. É preciso informar o nome completo, CPF, telefone, endereço e enviar foto legível dos resíduos. O serviço é destinado para pessoa física e são recolhidos materiais como sofás, guarda-roupas, armários e entre outros objetos de grande volume que se enquadram como móveis inservíveis.



Confira onde fazer descarte correto de outros resíduos

Lâmpadas Fluorescentes



Atacadão 172 Cascavel

Av. Tancredo Neves, 3401 – Pioneiros Catarinenses

(45) 3301-4200



Balaroti Cascavel

Av. Brasil, 2435 – Região Do Lago

(45) 3122-3000



Dz Materiais Elétricos

Rua Cuiabá, 3117 – Neva

(45) 3220-9400



Eletro Luz

Av. Brasil, 6817 – Centro

(45) 3225-1407



Eletrosul Distribuidora

Rua Osvaldo Cruz, 2855 – Centro

(45)3038-1020

L36 Compre Mais – Cascavel

Rua Padre Anchieta, 570 – Parque São Paulo

(46)3112-1000

Muffato – Brasil 33

Av. Brasil, 7210 – Centro

(45) 4009-5400