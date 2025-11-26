Cascavel e Paraná - A Cohavel, Companhia de Habitação de Cascavel, reforça que o prazo para as inscrições no processo seletivo de 128 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida – FAR, no Loteamento Siena, termina neste domingo, 30 de novembro. A orientação é que os interessados não deixem para última hora e garantam seu cadastro dentro do prazo.
As unidades são destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 2.850,00 e que estejam inscritas no CadÚnico. As inscrições podem ser feitas online, pelo site www.cohavel.com.br/inscricoes, ou presencialmente em qualquer unidade do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social). Também é possível se inscrever diretamente na sede da Cohavel, na Rua Paraná, 2607, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.
Mesmo aqueles que já se cadastraram precisam atualizar suas informações, pois o programa passou a exigir novos critérios e dados obrigatórios.
O residencial já está com 40% da obra concluída e a previsão de entrega é para setembro de 2026. O condomínio faz parte de um conjunto de empreendimentos do programa em Cascavel, que inclui também os residenciais Quatro Estações e Alvorada, somando 368 novas moradias e fortalecendo as políticas públicas de acesso à habitação.
Requisitos de participação
Famílias que já possuam imóvel próprio ou que não se enquadrem em situação de déficit habitacional não poderão ser contempladas. Esse déficit é caracterizado por moradias precárias, coabitação de famílias, adensamento excessivo (mais de três pessoas por dormitório em imóvel alugado), comprometimento de mais de 30% da renda com aluguel, situações de rua ou aluguel social provisório.
Critérios de Seleção
A seleção será feita com base na checagem de informações no CadÚnico e nas declarações do município. O processo também terá critérios de prioridade, favorecendo famílias com pessoas com deficiência, idosos, mulheres chefes de família ou integrantes negros.
Do total de unidades, 50% serão destinadas a beneficiários do Bolsa Família, do BPC ou a famílias com pessoas com microcefalia. Além disso, 3% das moradias são reservadas a idosos e 3% a pessoas com deficiência.
Prioridades
A hierarquização dos inscritos será realizada por um sistema que leva em conta diversos critérios, como:
- Mulher responsável pela unidade familiar
- Pessoa negra na composição familiar
- Pessoa com deficiência
- Idoso
- Criança ou adolescente
- Pessoa com câncer ou doenças raras, crônicas e degenerativas
- Mulheres vítimas de violência doméstica
- Integrantes de povos indígenas e quilombolas
- Residentes em áreas de risco
- Pessoas em situação de rua ou com trajetória de rua
- Beneficiários com contrato habitacional distratado involuntariamente
Endereços dos CRAS
- CRAS Cancelli: Rua Ernesto Farina, 555 – Claudete
- CRAS Cascavel Velho: Rua Londres, 980 – Cascavel Velho
- CRAS Central: Rua Curitiba, 1241 – Neva
- CRAS CEU: Rua Caiçara, 401 – Santa Cruz
- CRAS Interlagos: Rua Paul Richard, 630 – Julieta Bueno
- CRAS Riviera: Rua Panamá, 4107 – Floresta
- CRAS Periolo: Rua Jaraguá, 406 – Periolo
- CRAS Morumbi: Rua Florencio Galafassi, 20 – Campo Belo
- CRAS XIV de Novembro: Rua Romário Correia de Oliveira, 487 – XIV de Novembro
- CRAS Santa Felicidade: Rua Cabo Manoel Bire Aguella, 425 – Santa Felicidade
Informações: Secom