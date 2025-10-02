PR Vias: Paraná fecha ciclo das concessões com leilões neste mês

Paraná - Com a realização dos dois últimos leilões previstos para outubro, o Paraná vai concluir o novo programa de Concessões das Rodovias Integradas do Paraná, o PR Vias, iniciado em 2022. Os lotes 4 e 5, que somam mais de mil quilômetros de rodovias federais e estaduais, terão investimentos estimados em R$ 29,8 bilhões ao longo de 30 anos de contrato.

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou os editais em setembro, após aprovação do TCU (Tribunal de Contas da União). O lote 4 será leiloado no dia 23 de outubro, e o lote 5 na semana seguinte, 30 de outubro, ambos na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo.

Segundo o cronograma, os envelopes com propostas devem ser entregues nos dias 20 e 27 de outubro, respectivamente. A assinatura dos contratos está prevista para fevereiro de 2026.

Foto: Dnit/PRF

POLÊMICO LOTE 5

O Lote 5, com 430,7 quilômetros, inclui trechos das BR-158, BR-163, BR-369, BR-467 e PR-317, cortando as regiões Oeste e Noroeste. Os investimentos totais chegam a R$ 11,6 bilhões, dos quais R$ 6,5 bilhões em obras.

Estão previstos: 238 km de duplicações; 20 km de vias marginais; 3,7 km de contornos urbanos, incluindo o Contorno de Guaíra; 5 passarelas e 3 passa-faunas; ciclovias na BR-369. Este lote também prevê a instalação de novas praças de pedágio, entre elas a mais polêmica: na BR-467, entre Cascavel e Toledo, ponto estratégico do Oeste e de grande fluxo diário de veículos.



As outras praças desse lote serão em: BR-467/PR, Cascavel e Toledo (nova); BR-163/PR, km 313 – Mercedes (nova); BR-369/PR, km 476 – Corbélia (existente); BR-369/PR, km 360 – Mamborê (existente) e PR-317, km 129 – Floresta (existente).

Lote 4



Com 627,5 quilômetros de extensão, o Lote 4 abrange trechos das BR-272, BR-369 e BR-376, além de oito rodovias estaduais, ligando desde a fronteira com o Paraguai (Guaíra) até a divisa com São Paulo (Nova Londrina).

O investimento previsto é de R$ 18,2 bilhões, sendo R$ 10,9 bilhões em obras. Entre as melhorias previstas estão: 239 km de duplicações; 87 km de faixas adicionais; 59 km de contornos urbanos (Nova Londrina, Itaúna do Sul, região Oeste de Maringá e Londrina); 39 km de vias marginais; 34 km de ciclovias; 39 passarelas e 8 passa-faunas.