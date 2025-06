PR bate recorde de produção de carne de frango, suína e bovina  no 1º trimestre de 2025

Paraná - A pecuária paranaense voltou a demonstrar força no início de 2025 ao atingir o recorde de produção de carne bovina, suína e de frango para um 1º trimestre desde 1997, quando os dados passaram a ser contabilizados oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O desempenho manteve o Estado na liderança absoluta da produção nacional de carne de frango, com 34,6% da participação nacional, e na vice-liderança do mercado de carne suína, com 21,9% do total produzido no Brasil.

No segmento de frangos, entre janeiro e março de 2025, foram quase 567 milhões de abates, superando a melhor marca até então de um 1º trimestre, obtida no 1º trimestre de 2024, quando a produção foi de 556 milhões de unidades. O Paraná também registrou a terceira alta seguida no total de aves abatidas, após as 562 milhões do 3º trimestre de 2024 e 541 milhões do 4º trimestre do ano passado.

Com mais de um em cada três frangos produzidos no Brasil, o Paraná mantém a liderança com ampla vantagem. Mesmo aumentando a sua produção, Santa Catarina, que aparece em segundo lugar, abateu cerca 230 milhões de animais no 1º trimestre de 2025, menos de metade do volume registrado no Estado e o equivalente a 14% do resultado nacional.

Desde 2014, a produção de carne suína vem crescendo de forma ininterrupta no 1º trimestre no Paraná, e também atingiu pico em 2025. De janeiro a março deste ano, a indústria alcançou 3,13 milhões de animais abatidos – 32 mil a mais do que o mesmo período do ano passado –, o que corresponde a 21,9% da produção nacional. Há dez anos eram 1,5 milhão, menos da metade. O desempenho só ficou abaixo de Santa Catarina, com 4,2 milhões de abates (29,4%), enquanto o Rio Grande do Sul ficou na terceira colocação com 2,6 milhões (18,2%).

Em todo o País foram abatidas, no 1º trimestre de 2025, 14,33 milhões de cabeças de suínos, representando alta de 1,6% em relação ao mesmo período de 2024.