Cascavel - O Governo do Estado avança na expansão do Poupatempo Paraná com a abertura da fase de testes em Foz do Iguaçu e Cascavel, no Oeste do Estado. Em Foz, a unidade passa a operar na segunda-feira (24), e na sexta-feira (28) será a vez do Poupatempo Paraná de Cascavel abrir as portas. As duas funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com atendimentos mediante agendamento prévio pelo site, pelo aplicativo Poupatempo Paraná ou nos totens disponíveis nas próprias unidades.

Em Foz do Iguaçu, o Poupatempo funcionará no Cataratas JL Shopping, no estacionamento G3. O acesso a pé será pelo piso L1, na Avenida Paraná, enquanto quem chegar de carro deverá utilizar a entrada pela Avenida Costa e Silva, com acesso direto ao estacionamento G3. A unidade conta com 28 colaboradores para atender a população. Já em Cascavel, a unidade fica no Cascavel JL Shopping, no piso L3 (antigo G1), com uma equipe de 30 funcionários.

Todas as unidades do Poupatempo Paraná têm sido abertas para testes de sistemas antes das inaugurações oficiais e, mesmo assim, o modelo tem registrado forte adesão da população. A unidade de Maringá, a mais recente a iniciar a operação experimental, no dia 17 de novembro, contabilizou 200 atendimentos somente no primeiro dia.

SERVIÇOS OFERTADOS

As unidades oferecem mais de 240 serviços presenciais e digitais de órgãos estaduais e empresas públicas, reunidos em um único espaço para facilitar a vida do cidadão. Embora a emissão da nova Carteira Nacional de Identidade seja o serviço mais procurado, o Poupatempo Paraná disponibiliza uma ampla oferta de atendimentos. Entre eles estão serviços da Copel, como solicitação de nova ligação de energia, mudança de titularidade, segunda via da fatura e atualização cadastral; e da Sanepar, como pedido de ligação de água e esgoto, verificação de consumo, emissão de faturas e cadastro na Tarifa Social.

A Cohapar oferece atualização de cadastro de mutuários, consulta de inscrição em programas habitacionais e informações sobre o programa Casa Fácil Paraná. No Detran-PR, é possível emitir ou renovar a CNH, fazer transferência de veículos, pagar taxas e multas, além de solicitar o parcelamento do IPVA.