Paraná - Em menos de um mês de funcionamento, o Poupatempo Paraná, primeira unidade do programa instalada pelo Governo do Estado no Shopping Estação, em Curitiba, ultrapassou a marca de 1,5 mil Carteiras de Identidade Nacional (CIN) emitidas. O número foi atingido no dia 22 de outubro, apenas 20 dias após a inauguração oficial, em 2 de outubro. Já no dia 17, o local havia alcançado o marco de mil documentos emitidos.

Além da emissão de identidades, a unidade registrou 3.791 atendimentos presenciais nos primeiros 15 dias de operação — uma média de 253 atendimentos diários. A satisfação dos usuários também chama atenção: 99% das avaliações feitas após os atendimentos foram positivas.

Serviço ágil e seguro

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) substitui os antigos RGs estaduais e segue o novo padrão nacional unificado, que utiliza o CPF como identificador único. A primeira via é gratuita, e o serviço tem sido um dos mais procurados pelos cidadãos desde o início das operações.

O sistema do Poupatempo Paraná é totalmente integrado ao Instituto de Identificação do Paraná (IIPR), o que garante a segurança e a proteção dos dados pessoais, conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Essa integração também assegura agilidade, eficiência e confiabilidade na entrega dos documentos à população.

De acordo com Leandro Moura, superintendente de Governança de Serviços e Dados do Governo do Estado, o desempenho inicial da unidade comprova o sucesso do modelo.

“Essas mais de mil identidades representam a velocidade com que estamos atendendo os paranaenses. É o resultado de uma gestão eficiente, que trabalha para garantir o acesso rápido e digno aos serviços públicos”, destacou.

O diretor do Instituto de Identificação do Paraná, delegado Marcus Vinícius Michelotto, reforça a importância da parceria: