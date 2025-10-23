Paraná - Em menos de um mês de funcionamento, o Poupatempo Paraná, primeira unidade do programa instalada pelo Governo do Estado no Shopping Estação, em Curitiba, ultrapassou a marca de 1,5 mil Carteiras de Identidade Nacional (CIN) emitidas. O número foi atingido no dia 22 de outubro, apenas 20 dias após a inauguração oficial, em 2 de outubro. Já no dia 17, o local havia alcançado o marco de mil documentos emitidos.
Além da emissão de identidades, a unidade registrou 3.791 atendimentos presenciais nos primeiros 15 dias de operação — uma média de 253 atendimentos diários. A satisfação dos usuários também chama atenção: 99% das avaliações feitas após os atendimentos foram positivas.
Serviço ágil e seguro
A Carteira de Identidade Nacional (CIN) substitui os antigos RGs estaduais e segue o novo padrão nacional unificado, que utiliza o CPF como identificador único. A primeira via é gratuita, e o serviço tem sido um dos mais procurados pelos cidadãos desde o início das operações.
O sistema do Poupatempo Paraná é totalmente integrado ao Instituto de Identificação do Paraná (IIPR), o que garante a segurança e a proteção dos dados pessoais, conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Essa integração também assegura agilidade, eficiência e confiabilidade na entrega dos documentos à população.
De acordo com Leandro Moura, superintendente de Governança de Serviços e Dados do Governo do Estado, o desempenho inicial da unidade comprova o sucesso do modelo.
“Essas mais de mil identidades representam a velocidade com que estamos atendendo os paranaenses. É o resultado de uma gestão eficiente, que trabalha para garantir o acesso rápido e digno aos serviços públicos”, destacou.
O diretor do Instituto de Identificação do Paraná, delegado Marcus Vinícius Michelotto, reforça a importância da parceria:
“A presença do Instituto no Poupatempo, oferecendo um serviço essencial como a emissão da identidade, é uma forma de ampliar o acesso à cidadania. Essa integração demonstra o compromisso do Governo do Estado em atender com proximidade, eficiência e excelência”, afirmou.
Segundo dados do IIPR, entre janeiro e outubro de 2025 foram emitidas 1.141.234 novas carteiras de identidade em todo o Paraná, sendo 204.043 apenas em Curitiba.
Espaço e serviços disponíveis
O Poupatempo Paraná é um novo canal de acesso da população aos serviços do Estado.
Além do Instituto de Identificação, os atendimentos mais procurados na unidade curitibana são os do Detran-PR, Copel, Sanepar e Procon-PR.
No local, o cidadão também pode solicitar:
- ligação de energia elétrica;
- emissão de segunda via de contas;
- cadastro em programas habitacionais;
- encaminhamento ao seguro-desemprego;
- consultas de vagas de emprego;
- emissão da Carteira de Trabalho Digital, entre outros serviços.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante agendamento prévio no site do Poupatempo Paraná ou nos totens de autoatendimento disponíveis na unidade.
Entre 8h e 10h, o acesso ao Poupatempo do Shopping Estação é feito pela Avenida Sete de Setembro, em frente à Praça Eufrásio Corrêa. A unidade está localizada no piso G3.
Expansão pelo Estado
O espaço de Curitiba é o primeiro de uma rede de 20 unidades que o Governo do Estado está implantando em todas as regiões do Paraná. A expansão segue em ritmo acelerado:
- 31 de outubro (sexta-feira): inauguração da unidade de Londrina (Boulevard Shopping);
- 4 de novembro: início das atividades em Ponta Grossa (Palladium Shopping);
- 6 de novembro: inauguração em São José dos Pinhais (Shopping São José).
Até o final do ano, também serão inauguradas unidades em Curitiba (Pinheirinho), Araucária, Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá e Umuarama.
O projeto será implantado em três fases e deve ser concluído em até um ano, com novas unidades previstas para Campo Mourão, Colombo, Guarapuava, Paranaguá, Apucarana, Arapongas, Campo Largo, Pinhais e Toledo.
Com todas as unidades em operação, o Poupatempo Paraná deverá realizar até 7 milhões de atendimentos por ano, o equivalente a 27 mil por dia. Além de ampliar o acesso da população aos serviços públicos, o novo modelo trará economia de até 70% aos cofres estaduais — o que pode representar mais de R$ 2 bilhões em cinco anos.
