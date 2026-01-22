Paraná - Inaugurado oficialmente em 2 de outubro do ano passado, o Poupatempo Paraná conquistou rapidamente a confiança e a satisfação da população. O programa alcançou índice de aprovação de 99,5% entre os usuários das 14 unidades espalhadas pelo estado — três delas ainda em fase de testes. A avaliação é registrada após os atendimentos.
Criados pelo Governo do Estado, os espaços concentram, em um único local, mais de 200 serviços públicos, facilitando o acesso da população.
Segundo o superintendente-geral de Governança de Serviços e Dados, Leandro Moura, a alta aprovação está relacionada ao ambiente planejado para oferecer conforto, respeito e agilidade. “Os atendentes são treinados para serem receptivos, e os serviços seguem um tempo médio de atendimento que vem sendo cumprido”, destacou.
Desde a implantação do programa, mais de 340 mil pessoas já foram atendidas até esta terça-feira (20). Entre os serviços mais procurados estão a emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), que substitui o RG, e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Também têm grande demanda as orientações sobre o Nota Paraná e o cadastro da conta gov.br.
O Poupatempo Paraná reúne atendimentos de órgãos como Detran-PR, Copel, Sanepar, Cohapar, Receita Estadual e diversas secretarias de Estado, entre elas Educação, Fazenda e Cidades.
As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com atendimento mediante agendamento prévio. O agendamento pode ser feito pelo site oficial, pelo aplicativo para smartphones Android ou nos totens disponíveis nas unidades. O site também oferece atendimento por videochamada para orientações.
Ao todo, o Paraná contará com 20 unidades do Poupatempo. Atualmente, estão em funcionamento as unidades de Curitiba (Estação e Boulevard/RMC), Londrina (Norte), Ponta Grossa (Campos Gerais), São José dos Pinhais (RMC), Maringá (Noroeste), Colombo, Araucária (RMC), Foz do Iguaçu (Oeste), Cascavel (Oeste) e Umuarama (Noroeste).
Estão em fase de testes as unidades de Guarapuava (Centro-Sul), Campo Mourão (Centro-Oeste) e a terceira unidade de Curitiba, no bairro Boa Vista. Até o fim do primeiro semestre, está prevista a abertura de novos espaços em Pinhais (RMC), Toledo (Oeste), Campo Largo (RMC), Paranaguá (Litoral), Arapongas (Norte) e Apucarana (Vale do Ivaí).
Atendimento pelo WhatsApp
Para esclarecer dúvidas sobre o programa, as unidades em funcionamento e os serviços oferecidos, os paranaenses podem entrar em contato com o WhatsApp oficial do Poupatempo Paraná, disponível 24 horas por dia, pelo número (41) 3040-2060. O canal oferece atendimento rápido e seguro, com orientações sobre emissão de documentos, agendamentos, consultas e outros serviços.
Fonte: AEN