Paraná - Inaugurado oficialmente em 2 de outubro do ano passado, o Poupatempo Paraná conquistou rapidamente a confiança e a satisfação da população. O programa alcançou índice de aprovação de 99,5% entre os usuários das 14 unidades espalhadas pelo estado — três delas ainda em fase de testes. A avaliação é registrada após os atendimentos.

Criados pelo Governo do Estado, os espaços concentram, em um único local, mais de 200 serviços públicos, facilitando o acesso da população.

Segundo o superintendente-geral de Governança de Serviços e Dados, Leandro Moura, a alta aprovação está relacionada ao ambiente planejado para oferecer conforto, respeito e agilidade. “Os atendentes são treinados para serem receptivos, e os serviços seguem um tempo médio de atendimento que vem sendo cumprido”, destacou.

Desde a implantação do programa, mais de 340 mil pessoas já foram atendidas até esta terça-feira (20). Entre os serviços mais procurados estão a emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), que substitui o RG, e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Também têm grande demanda as orientações sobre o Nota Paraná e o cadastro da conta gov.br.

O Poupatempo Paraná reúne atendimentos de órgãos como Detran-PR, Copel, Sanepar, Cohapar, Receita Estadual e diversas secretarias de Estado, entre elas Educação, Fazenda e Cidades.