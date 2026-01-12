Paraná - A Defesa Civil do Estado enviou nesta segunda-feira (12) para São José dos Pinhais uma nova carga de 2 mil telhas para auxiliar os moradores do bairro Guatupê, atingido por um tornado que causou estragos em 350 residências na tarde de sábado (9), afetando 1,4 mil moradores. No total, sete pessoas tiveram que ir para abrigo e 11 foram para casas de familiares. Outras quatro tiveram ferimentos leves, sendo encaminhadas a unidades de saúde.

O órgão estadual acompanha os estragos causados pelo tornado no município da Região Metropolitana (RMC) desde que a ocorrência aconteceu. No domingo (11), a Defesa Civil do Estado já havia enviado 2,6 mil telhas para ajudar os atingidos pelo tornado. Com a nova remessa desta segunda-feira, a ajuda estadual totaliza 4,6 mil telhas.

“Com essas telhas vindas da Defesa Civil do Estado conseguimos atender diretamente as famílias que sofreram com esse tornado. Ou seja, as pessoas que estavam com suas casas a céu aberto agora recebem segurança e abrigo”, atesta o superintendente da Defesa Civil de São José dos Pinhais, Renan Machado.

Além dos danos às edificações, o tornado provocou queda de árvores e problemas na rede e distribuição de energia elétrica, exigindo a atuação conjunta de diversos órgãos. As ações de resposta envolveram a Defesa Civil municipal, o Corpo de Bombeiros Militar, além da equipe regional da Defesa Civil Estadual, que desde então vem prestando apoio técnico às equipes locais.

F2 NA ESCALA FUJITA

O tornado que atingiu o bairro Guatupê, em São José dos Pinhais, no fim da tarde de sábado (10), foi classificado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) na categoria F2 na escala Fujita, que vai até 5.