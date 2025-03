Pós-Carnaval com carteira assinada: Agências do Trabalhador têm 19,6 mil vagas

Cascavel - As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados iniciam a semana com a oferta de 19.600 vagas de emprego com carteira assinada no Estado . A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 5.876 oportunidades. Na sequência, aparecem as de magarefe, com 734 vagas, operador de caixa, com 632, e faxineiro, com 560 oportunidades.

CASCAVEL

A região de Cascavel, no Oeste, conta com o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 3.959. São 1.091 vagas para auxiliar de linha de produção, 290 para magarefe, 244 para abatedor, e 161 para ajudante de motorista. A Grande Curitiba, com todos os municípios da Região Metropolitana, aparece em seguida (3.675). São 373 oportunidades para alimentador de linha de produção, 242 para faxineiro, 198 para atendente de lojas e mercados e 192 para operador de caixa.

Na Capital, além das vagas tradicionais, a Agência do Trabalhador Central oferta 41 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de técnico em segurança do trabalho (curso técnico em segurança do trabalho) – 4 vagas; assistente social (curso superior em serviço social) – 2 vagas; pedagogo (curso superior em pedagogia) – 2 vagas; e técnico eletrônico (cursando técnico em eletrônica, eletrotécnico, automação ou áreas afins) – 2 vagas.

Nas demais regionais do Interior são destaques em volume de ofertas Londrina (2.417), Campo Mourão (2.240), Foz do Iguaçu (1.640), Pato Branco (1.322), Umuarama (1.232) e Jacarezinho (1.120).

Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 577 vagas, servente de obras, com 136, operador de telemarketing ativo e receptivo, com 110, e faxineiro, com 93 oportunidades. Na região de Campo Mourão, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 944 oportunidades, magarefe, com 200, abatedor, com 83, e vendedor de comércio varejista, com 49.

Em Foz do Iguaçu, os destaques são para alimentador de linha de produção (522), repositor de mercadorias (115), operador de caixa (91) e abatedor (​​60). Na região de Pato Branco, são ofertadas 462 vagas para alimentador de linha de produção, 462 para magarefe, 61 para operador de caixa e 55 para vendedor de comércio varejista.