Cascavel e Paraná - A mobilidade urbana é um fator crucial para o desenvolvimento de uma cidade. Todos os atores que compõem esse grande cenário influenciam diretamente o processo de deslocamento diário das pessoas: do trabalho para casa, da casa ao supermercado, à escola ou aos locais de lazer. Ao longo do dia, cada indivíduo traça um verdadeiro mapa particular de transporte, percorrendo quilômetros e utilizando diferentes meios de locomoção.

Com carros, motos, bicicletas, transporte público ou os “elétricos”, cada pessoa busca a forma mais conveniente de se deslocar. Porém, há uma característica comum: todos somos pedestres. Ao estacionar o carro e atravessar a rua, deixamos de ser motoristas e assumimos a posição mais vulnerável no trânsito.

Nessa condição, qualquer descuido pode resultar em acidentes graves. A pressa, a rotina atribulada e a desatenção costumam ser fatores determinantes em ocorrências que ferem — e até tiram — vidas diariamente.

Um por dia!

O atendimento às vítimas de trânsito, em qualquer situação, tanto na área urbana quanto nas rodovias, especialmente no perímetro urbano, é realizado pelas equipes do Siate que se deslocam rapidamente a cada novo chamado. E, de acordo com dados do serviço, apenas nos últimos sete dias foram registrados oito atropelamentos envolvendo adultos e idosos — uma média de um caso por dia.

Sem nem perceber

Um dos casos que mais chamou atenção nesta semana ocorreu na noite de terça-feira (25), quando dois pedestres foram atropelados por uma moto ao tentar atravessar a marginal da BR-277. Pelas imagens que circularam pelas redes sociais, eles iniciam a travessia das via quando o motociclista segue em direção a ambos, não desvia e não reduz a velocidade, atingindo-os violentamente. Os pedestres ficaram feridos — um deles com fratura exposta e o outro com ferimentos leves. O motociclista também sofreu uma fratura no braço. Todos foram encaminhados a unidades hospitalares – um triste realidade da imprudência, da desatenção.

De janeiro até agora, o Siate atendeu 149 atropelamentos de diferentes naturezas, causas e vítimas. O número é um pouco menor que o registrado no mesmo período de 2023, quando houve 184 ocorrências. No total, duas pessoas morreram neste ano, frente a cinco mortes no mesmo período do ano passado. Apesar da redução, os casos seguem preocupando as autoridades.

Foto: Paulo Alexandre/O PR e Luiz F. Max/SOT

Rua é coisa séria

Para a presidente do Cotrans (Comitê Intersetorial de Prevenção e Controle de Acidentes de Trânsito), Luciane de Moura, o aumento de acidentes que envolvem pedestres tem motivado ações de fiscalização e campanhas educativas. Segundo ela, atravessar a rua com desatenção é um risco real. “É importante estar atento, não usar dispositivos como fones de ouvido, não atravessar fora da faixa e evitar mexer no celular ao cruzar a via”, afirmou Moura, que também é educadora de trânsito da Transitar.

Moura lembra que muitos cruzamentos da cidade possuem botoeiras que permitem ao pedestre acionar o sinal semafórico, garantindo uma travessia mais segura. Ainda assim, a imprudência e a falta de atenção seguem entre as principais causas de atropelamentos. Motoristas também precisam redobrar o cuidado, reforça ela: “No trânsito, todo cuidado deve ser redobrado.”

Foto: Paulo Alexandre/O PR e Luiz F. Max/SOT

Julgamento do caso Nando

O julgamento da motorista acusada de atropelar e matar Fernando Lorenzo Souza Gehlen, 44 anos, o “Nando”, ocorre na terça-feira, 2 de dezembro, às 13h50. O caso ganhou grande repercussão pela gravidade e pela mobilização da mãe, Mônica Moraes de Souza, que desde então luta por Justiça e conseguiu homenagear o filho com a criação da Praça da Paz.