Ponto de Cultura é tema do quinto episódio da série “Investindo em Pessoas”

Paraná - O quinto episódio da série “Investindo em Pessoas” estreia nesta quarta-feira (14) no canal oficial da Itaipu no YouTube. A produção mostra ações do programa Itaipu Mais que Energia, alinhado às diretrizes do Governo Federal, em comunidades do Paraná e do sul de Mato Grosso do Sul — área prioritária da binacional. Assista em: https://youtu.be/nQQ1CAkJbqw.

Ponto de Cultura

Gravado em Francisco Beltrão (PR), o episódio apresenta o Ponto de Cultura, que já impactou cerca de 2 mil pessoas em 12 municípios paranaenses. A iniciativa conta com 60 profissionais conveniados que oferecem 70 oficinas nas áreas de música, grafite, informática, horta, violão, psicologia comunitária e nutrição.

Essas oficinas promovem conhecimento, fortalecem vínculos e ampliam oportunidades, especialmente em comunidades vulneráveis. Os resultados são visíveis: mais autoestima, aprendizado e qualidade de vida — tudo isso construído por meio de uma rede de solidariedade voltada para um futuro mais humano e inclusivo.