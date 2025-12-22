Brasil - Nesta segunda-feira (22), será inaugurada a Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os municípios de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, um ano após a tragédia que causou 14 mortes. Em 22 de dezembro do ano passado, a estrutura da ponte colapsou enquanto veículos passavam, resultando em 18 vítimas, entre mortos, desaparecidos e um ferido.

A reconstrução da ponte foi realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com um investimento de R$ 171,97 milhões. A cerimônia de reinauguração, marcada para às 11h, contará com a presença dos ministros Renan Filho (Transportes) e André Fufuca (Esportes), além dos governadores do Maranhão, Carlos Brandão, e do Tocantins, Wanderlei Barbosa.