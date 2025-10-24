Cascavel e Paraná - Inaugurada há um pouco mais de um mês, a nova ponte do Bairro XIV de Novembro – que é o prolongamento da Rua Souza Naves Sul e passa em cima do Rio Quati – está trazendo transtornos para alguns caminhões maiores que passam pelo local. Na manhã desta quinta-feira (23), um caminhão acabou ficando preso ao tentar fazer a curva e teve que contar com o auxílio de outros motoristas para conseguir manobrar e sair da curva.

Esta não é a primeira vez que cenas como esta são registradas no local e denunciadas pelos moradores, que reclamam que parte da via acabou ficando estreita para a passagem dos caminhões. O principal problema ocorre quando os motoristas vêm da região central ou do Bairro Parque São Paulo e tentam acessar a BR-277, já que na Rua Souza Naves Sul, os caminhões descem para fazer a conversão à direita e ao tentar acessar a rodovia o espaço fica apertado.

O secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, disse que eles vão pedir à Copel (Companhia Paranaense de Energia Elétrica) que faça a retirada de pelo menos dois postes para que a pista possa ser alargada. “Já deviam ter previsto no projeto da execução a retirada desses dois postes que estão aqui, mas vamos pedir e aguardar o prazo para validar o projeto, aí depois nós autorizamos a retirada dos mesmos”, disse ele.

Folador explicou que a ideia é que mesmo com os trâmites burocráticos os postes sejam retirados o quanto antes, mas que o prazo é de até um ano. Além disso, relatou que os motoristas estão trafegando em alta velocidade na baixada e que, por isso, eles vão colocar uma câmera de fiscalização para que os motoristas não façam mais a conversão no término da ponte e realizem o trajeto certo que é de entrar no bairro, fazer o looping e voltar.