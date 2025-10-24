Cascavel e Paraná - Inaugurada há um pouco mais de um mês, a nova ponte do Bairro XIV de Novembro – que é o prolongamento da Rua Souza Naves Sul e passa em cima do Rio Quati – está trazendo transtornos para alguns caminhões maiores que passam pelo local. Na manhã desta quinta-feira (23), um caminhão acabou ficando preso ao tentar fazer a curva e teve que contar com o auxílio de outros motoristas para conseguir manobrar e sair da curva.
Esta não é a primeira vez que cenas como esta são registradas no local e denunciadas pelos moradores, que reclamam que parte da via acabou ficando estreita para a passagem dos caminhões. O principal problema ocorre quando os motoristas vêm da região central ou do Bairro Parque São Paulo e tentam acessar a BR-277, já que na Rua Souza Naves Sul, os caminhões descem para fazer a conversão à direita e ao tentar acessar a rodovia o espaço fica apertado.
O secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, disse que eles vão pedir à Copel (Companhia Paranaense de Energia Elétrica) que faça a retirada de pelo menos dois postes para que a pista possa ser alargada. “Já deviam ter previsto no projeto da execução a retirada desses dois postes que estão aqui, mas vamos pedir e aguardar o prazo para validar o projeto, aí depois nós autorizamos a retirada dos mesmos”, disse ele.
Folador explicou que a ideia é que mesmo com os trâmites burocráticos os postes sejam retirados o quanto antes, mas que o prazo é de até um ano. Além disso, relatou que os motoristas estão trafegando em alta velocidade na baixada e que, por isso, eles vão colocar uma câmera de fiscalização para que os motoristas não façam mais a conversão no término da ponte e realizem o trajeto certo que é de entrar no bairro, fazer o looping e voltar.
“Se você contar o trajeto do looping corretamente, demora um minuto e trinta segundos a mais, sem nenhum tipo de problema. Então nós pedimos a compreensão do cidadão que faça a coisa certa”, frisou. Ele disse que depois que os postes forem retirados, eles já farão o alargamento da pista para tentar melhorar o problema que está sendo relatado por alguns caminhoneiros.
Ponte nova
A ponte foi inaugurada no dia 20 de setembro e já nos primeiros dias foi identificado que os motoristas não estavam respeitando a sinalização, principalmente o looping. Vários motoristas foram flagrados pela equipe de fiscalização da Transitar desrespeitando as regras de trânsito e fazendo conversões irregulares.
A obra, bastante esperada pelos moradores, vem atender a um dos principais pontos de alagamento no trânsito da cidade por onde passam cerca de 25 mil pessoas todos os dias, entre motoristas, ciclistas e pedestres. A nova ponte tem capacidade de vazão de 237.110 litros de água por segundo, sendo que a anterior era de até 29.638 litros de água por segundo, um avanço de quase dez vezes na vazão. Nas últimas chuvas alguns pontos de alagamento, desta vez em outras vias, foram identificados e segundo Folador novos bueiros serão abertos para ajudar no escoamento da água em dias de chuva mais forte.
A nova estrutura sobre o Rio Quati tem 22 metros de largura, 16 metros de extensão e mais de três metros de altura. Além disso, houve o alargamento da Rua Souza Naves Sul, desde a BR-277 até a Rua General Emilio Lúcio Esteves, com quatro pistas: duas de entrada e duas de saída, calçadas acessíveis, ciclofaixa e sinalização para pedestres.
Mudanças no trânsito
Com as mudanças, quem vem pela marginal, no sentido a Curitiba, não pode mais passar direto, precisa entrar no bairro e fazer o looping de quadra para entrar novamente na marginal da BR-277. Quem vem do bairro e quer acessar a BR-277 ou retornar para o bairro precisar virar na Rua João Fernandes, pegar a Rua General Osório, entrar na Rua Júlio Prestes e retornar para a Rua Souza Naves Sul.