Ponte do XIV: Com obra liberada, os    motoristas não respeitam a sinalização

Cascavel e Paraná - No primeiro dia útil após a liberação da nova ponte do XIV de Novembro – que faz parte da duplicação da Rua Souza Naves Sul – a água foi escoada de forma tranquila, mesmo com as fortes chuvas que caíram durante toda a madrugada, mas os motoristas não fizeram a sua parte. Mesmo com a sinalização, vários motoristas foram flagrados pela equipe de fiscalização da Transitar desrespeitando as regras de trânsito e fazendo conversões irregulares.

A inauguração da ponte ocorreu no sábado (19) pela manhã e logo em seguida já foi liberada. A obra, bastante esperada pelos moradores, vem atender a um dos principais pontos de alagamento no trânsito da cidade, por onde passam cerca de 25 mil pessoas todos os dias, entre motoristas, ciclistas e pedestres. A nova ponte tem capacidade de vazão de 237.110 litros de água por segundo, sendo que a anterior era de até 29.638 litros de água por segundo, um avanço de quase dez vezes na vazão.

Foto: Secom

Trânsito

De acordo com a presidente da Transitar, Laura Rossi Leite, é importante que todos os motoristas se atentem às mudanças e que respeitem a sinalização, principalmente a conversão à esquerda que agora é proibida, colocando em risco os outros motoristas. “Em poucas horas vimos muitas infrações cometidas e por isso, já vamos fazer o estreitamento da via para que não seja possível fazer aquela conversão que está sendo feita de forma irregular”, disse ela.

Para Leite, outro dispositivo que será colocado no local é um radar para identificar 24 horas os infratores já que, segundo a presidente, fora isso, neste primeiro dia de fluxo intenso e mesmo com a situação da chuva, o trânsito estava funcionando. “Vai uns dias ainda para os motoristas aprenderem o caminho e acreditamos que vai liberar os gargalos e aqueles congestionamentos que existiam”, relatou.

Além disso, os cones que estão no local serão substituídos por uma barreira de concreto para que os motoristas não tenham mais condições de acessar aquele trecho e evitar, além da conversão irregular, que motoristas trafeguem na contramão. “Vamos então estreitar o máximo que for possível e adotando uma geometria ali que o motorista que está descendo em direção ao bairro não consiga fazer o retorno, porém não é possível fechar aquele retorno porque é acesso de moradores, acesso de caminhão, acesso de ônibus”, relatou.

Leite lembrou ainda que no trecho todo o trabalho de engenharia foi feito e que os agentes estão acompanhando o trânsito no local desde a liberação, mas que a autarquia espera que os motoristas se comprometam com a segurança e com respeito às regras de trânsito.