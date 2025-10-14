Cascavel - Na tarde desta terça-feira (14) um veículo Volkswagen Polo capotou após se envolver em um acidente de trânsito na PRc-467. O acidente ocorreu perto do viaduto da Rua Domiciano Theobaldo Bresolin, em Cascavel.

Segundo informações, o Polo teria sido atingido por um Vectra. Este, após um problema no pneu, rodou na pista e provocou a colisão entre os carros. O Volkswagen saiu da pista, bateu em um barranco e capotou.