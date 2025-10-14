Cascavel - Na tarde desta terça-feira (14) um veículo Volkswagen Polo capotou após se envolver em um acidente de trânsito na PRc-467. O acidente ocorreu perto do viaduto da Rua Domiciano Theobaldo Bresolin, em Cascavel.
Segundo informações, o Polo teria sido atingido por um Vectra. Este, após um problema no pneu, rodou na pista e provocou a colisão entre os carros. O Volkswagen saiu da pista, bateu em um barranco e capotou.
O carro estava carregado com cerca de 7 mil doses de vacina para porco. As vacinas ficaram espalhadas pela rodovia, gerando um prejuízo milionário, pois cada dose custa em média R$ 200, totalizando aproximadamente R$ 1,4 milhão.
Apesar dos estragos, felizmente ninguém se feriu.