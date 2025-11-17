Cascavel e Paraná - Na manhã desta segunda-feira (17), por volta das 10h, um policial rodoviário federal evitou uma tragédia em frente à Unidade Operacional da PRF em Cascavel.

Um veículo parou bruscamente diante do posto e o condutor, em desespero, pediu ajuda. Ele informou que seu filho, um bebê de 1 ano, estava engasgado com uma fruta (batiá) e não respirava.

O policial aplicou imediatamente a Manobra de Heimlich, técnica de desengasgo indicada para obstrução das vias aéreas. Em poucos segundos, a criança, que já apresentava coloração roxa, voltou a respirar.

Pouco depois, uma ambulância do SAMU, que passava pelo local, prestou atendimento complementar. A equipe confirmou que todos os sinais vitais do bebê estavam normais.