Polícia Penal fortalece laços com a comunidade em ação no Recanto da Criança

Cascavel - A Polícia Penal do Paraná (PPPR) realizou, nesta terça-feira (16), uma ação social especial no Recanto da Criança de Cascavel, levando carinho, atenção e momentos de alegria às crianças acolhidas pela instituição. A iniciativa foi promovida por policiais penais e servidores que atuam na Regional Administrativa da PPPR de Cascavel, reforçando o compromisso da instituição não apenas com a segurança pública, mas também com a responsabilidade social e a aproximação com a comunidade.
Durante a ação, os policiais organizaram um café especial, interagiram com as crianças, brincaram, conversaram e dedicaram tempo para tornar o dia dos pequenos mais leve e feliz. Um dos momentos mais marcantes foi a chegada do Papai Noel, que realizou a entrega de cestas com doces e brinquedos confeccionados dentro das unidades prisionais da região, simbolizando solidariedade, cuidado e esperança.
O coordenador regional da PPPR em Cascavel, Thiago Correia, que participou da ação, destacou a importância de iniciativas como essa.
“A Polícia Penal vai muito além dos cuidados com a segurança. Desenvolvemos também ações sociais que nos aproximam da comunidade e fortalecem valores humanos. No Recanto da Criança, já é o terceiro ano consecutivo que realizamos essa ação com nossos policiais penais. É um momento especial, em que fazemos algo muito bom, aprendemos muito com as crianças e levamos esses aprendizados para a vida. São experiências que impactam positivamente a todos nós”, afirmou.
A responsável pelo Recanto da Criança, Marines Mendes dos Santos Miotto, gerente administrativa da instituição, ressaltou a importância da aproximação entre as forças de segurança e as crianças acolhidas.
“Essa aproximação com as forças de segurança, com a comunidade e com a sociedade em geral é muito importante. As crianças se sentem mais seguras, e nós, enquanto instituição, também. Muitas delas chegam aqui assustadas, marcadas por situações difíceis e, às vezes, pela forma como foram retiradas do convívio familiar. A presença da Polícia Penal em ações como essa ajuda a fortalecer o conceito de que os objetivos da polícia também passam pelo acolhimento e cuidado, além da proteção”, explicou.
Marines também destacou o trabalho desenvolvido diariamente pela instituição.
“O Recanto da Criança oferece acolhimento para crianças sob guarda judicial. Assim que chegam, elas são acompanhadas por uma equipe técnica formada por psicólogo e assistente social, que trabalha tanto com a criança quanto com a família, sempre com o objetivo principal de possibilitar o retorno ao convívio familiar. Quando isso não é possível, o processo segue para adoção. Paralelamente, a criança tem uma vida comum: frequenta a escola, convive com outras crianças e conta com o cuidado de mães sociais. Hoje, temos nove crianças acolhidas, com idades entre 8 meses e 11 anos, além de projetos que atendem crianças da comunidade”, completou.
O encarregado regional da Divisão de Operações de Segurança (DOS) da PPPR, Jonathan Jackson, também participou da ação e destacou o significado do momento.
“Além da segurança, que é a nossa função principal, esse talvez seja um dos trabalhos mais fundamentais que as forças policiais podem executar. Estar aqui hoje, com crianças que passaram por situações difíceis, especialmente em um período próximo às festas de fim de ano, é algo extremamente gratificante. Elas nos veem como heróis, e representar não só a Polícia Penal, mas todas as forças de segurança, é motivo de muito orgulho. Foi, sem dúvida, um dos melhores dias da minha vida”, relatou.
Ao final da ação, as crianças acolhidas e a equipe do Recanto da Criança tiraram fotos com os policiais penais e ainda tiveram a oportunidade de conhecer de perto as viaturas policiais, realizando um passeio no pátio da própria instituição, encerrando a manhã com sorrisos, curiosidade e muita alegria.
Sobre o Recanto da Criança
A Associação Recanto da Criança é uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos, integrante da Rede de Atenção e Proteção Social de Cascavel. A instituição atua conforme os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), oferecendo acolhimento seguro e digno para crianças em situação de vulnerabilidade social, além de desenvolver projetos voltados às crianças da comunidade.
Fonte: Polícia Penal do Paraná