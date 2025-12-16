Polícia Penal fortalece laços com a comunidade em ação no Recanto da Criança

Cascavel - A Polícia Penal do Paraná (PPPR) realizou, nesta terça-feira (16), uma ação social especial no Recanto da Criança de Cascavel, levando carinho, atenção e momentos de alegria às crianças acolhidas pela instituição. A iniciativa foi promovida por policiais penais e servidores que atuam na Regional Administrativa da PPPR de Cascavel, reforçando o compromisso da instituição não apenas com a segurança pública, mas também com a responsabilidade social e a aproximação com a comunidade.

Durante a ação, os policiais organizaram um café especial, interagiram com as crianças, brincaram, conversaram e dedicaram tempo para tornar o dia dos pequenos mais leve e feliz. Um dos momentos mais marcantes foi a chegada do Papai Noel, que realizou a entrega de cestas com doces e brinquedos confeccionados dentro das unidades prisionais da região, simbolizando solidariedade, cuidado e esperança.

O coordenador regional da PPPR em Cascavel, Thiago Correia, que participou da ação, destacou a importância de iniciativas como essa.

“A Polícia Penal vai muito além dos cuidados com a segurança. Desenvolvemos também ações sociais que nos aproximam da comunidade e fortalecem valores humanos. No Recanto da Criança, já é o terceiro ano consecutivo que realizamos essa ação com nossos policiais penais. É um momento especial, em que fazemos algo muito bom, aprendemos muito com as crianças e levamos esses aprendizados para a vida. São experiências que impactam positivamente a todos nós”, afirmou.

A responsável pelo Recanto da Criança, Marines Mendes dos Santos Miotto, gerente administrativa da instituição, ressaltou a importância da aproximação entre as forças de segurança e as crianças acolhidas.

“Essa aproximação com as forças de segurança, com a comunidade e com a sociedade em geral é muito importante. As crianças se sentem mais seguras, e nós, enquanto instituição, também. Muitas delas chegam aqui assustadas, marcadas por situações difíceis e, às vezes, pela forma como foram retiradas do convívio familiar. A presença da Polícia Penal em ações como essa ajuda a fortalecer o conceito de que os objetivos da polícia também passam pelo acolhimento e cuidado, além da proteção”, explicou.

Marines também destacou o trabalho desenvolvido diariamente pela instituição.