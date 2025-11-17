Paraná - O número de custodiados que atuam na reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu subiu para 89 nesta segunda-feira (17). A ampliação da força-tarefa é coordenada pelo Governo do Estado e monitorada pela Polícia Penal do Paraná (PPPR). Os custodiados são das cidades de Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Ponta Grossa e Cascavel, mobilizadas para acelerar a recuperação da infraestrutura pública atingida pelo tornado no último dia 7.
As ações incluem a recuperação de escolas, espaços sociais e prédios administrativos essenciais. Na Creche Pedacinho do Céu, já foi concluída a limpeza completa interna e externa, com retirada total dos escombros deixados pelo desastre. No CMEI Dona Laura, além da limpeza geral, os custodiados finalizaram a cobertura do prédio, garantindo proteção contra as chuvas.
Os trabalhos seguem também no Colégio Estadual Ludovica Safraider, a unidade mais danificada, onde continuam as remoções de resíduos para liberação da área que será reconstruída. O esforço abrange ainda a APAE do município, que recebeu ações de limpeza, organização e suporte para restabelecimento das atividades e o destacamento da Polícia Militar do Paraná (PMPR).
Reconstrução e Apoio Municipal
A força-tarefa passou a atender também a estrutura administrativa municipal. Durante o final de semana, 12 custodiados iniciaram a retirada de entulhos e a limpeza da prefeitura do município. Dentre as atividades estão os reparos no teto, no forro e nas demais áreas afetadas, ampliando o alcance das ações de recuperação conduzidas pela PPPR.
Fonte: AEN