Paraná - O número de custodiados que atuam na reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu subiu para 89 nesta segunda-feira (17). A ampliação da força-tarefa é coordenada pelo Governo do Estado e monitorada pela Polícia Penal do Paraná (PPPR). Os custodiados são das cidades de Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Ponta Grossa e Cascavel, mobilizadas para acelerar a recuperação da infraestrutura pública atingida pelo tornado no último dia 7.

As ações incluem a recuperação de escolas, espaços sociais e prédios administrativos essenciais. Na Creche Pedacinho do Céu, já foi concluída a limpeza completa interna e externa, com retirada total dos escombros deixados pelo desastre. No CMEI Dona Laura, além da limpeza geral, os custodiados finalizaram a cobertura do prédio, garantindo proteção contra as chuvas.