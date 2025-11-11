Rio Bonito do Iguaçu - Durante os últimos dias, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) tem atuado intensamente no apoio às vítimas do tornado que devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, na região centro-sul do estado.

Após a tragédia, equipes da PMPR mobilizaram suas tropas para prestar apoio às famílias afetadas e garantir a segurança na região.

O Comando de Missões Especiais (CME), com o reforço das unidades de natureza especial, operações aéreas e fronteira, está trabalhando intensamente em conjunto com outros órgãos públicos e equipes de resgate, oferecendo ajuda humanitária, suporte logístico e segurança nas áreas mais atingidas.

Policiais do Batalhão de Polícia Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) trabalham para reforçar a segurança na cidade e evitar que vândalos e saqueadores prejudiquem ainda mais a situação dos moradores.

Além do trabalho ostensivo, a corporação também conta com o serviço de dois veículos Plataforma de Observação Elevada (POE), que permite acompanhamento em tempo real de grandes áreas, com câmeras de 360 graus e tecnologia de última geração. Os veículos, sob responsabilidade da Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTI), estão equipados com sistemas de alta resolução, reconhecimento facial e integração direta com bases de dados operacionais da PMPR.