Rio Bonito do Iguaçu - Durante os últimos dias, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) tem atuado intensamente no apoio às vítimas do tornado que devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, na região centro-sul do estado.
Após a tragédia, equipes da PMPR mobilizaram suas tropas para prestar apoio às famílias afetadas e garantir a segurança na região.
O Comando de Missões Especiais (CME), com o reforço das unidades de natureza especial, operações aéreas e fronteira, está trabalhando intensamente em conjunto com outros órgãos públicos e equipes de resgate, oferecendo ajuda humanitária, suporte logístico e segurança nas áreas mais atingidas.
Policiais do Batalhão de Polícia Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) trabalham para reforçar a segurança na cidade e evitar que vândalos e saqueadores prejudiquem ainda mais a situação dos moradores.
Além do trabalho ostensivo, a corporação também conta com o serviço de dois veículos Plataforma de Observação Elevada (POE), que permite acompanhamento em tempo real de grandes áreas, com câmeras de 360 graus e tecnologia de última geração. Os veículos, sob responsabilidade da Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTI), estão equipados com sistemas de alta resolução, reconhecimento facial e integração direta com bases de dados operacionais da PMPR.
A mobilidade do equipamento permite que ele seja empregado em diferentes regiões do Estado, conforme a necessidade das operações de segurança pública. As câmeras do POE registram imagens em 4K, com zoom óptico e visão noturna, garantindo o monitoramento contínuo e preciso. A tecnologia tem sido fundamental para o apoio ao Corpo de Bombeiros e às demais forças de segurança, além de contribuir para a prevenção de crimes e para o controle das áreas impactadas.
Aeronaves do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) atuam nessa missão com o objetivo de fortalecer o serviço aeropolicial e aeromédico, com remoções e resgates das vítimas, e auxiliar no transporte de suprimentos e medicações de forma ágil e eficaz. A atuação é conjunta com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Casa Militar do Paraná.
A PMPR reafirma seu compromisso com o povo paranaense e destaca que não mede esforços para estar presente onde há necessidade e solidariedade.
Centro de Comunicação Social da PMPR