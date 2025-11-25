Cascavel e Paraná - A Polícia Civil de Cascavel concluiu o inquérito sobre o incêndio ocorrido em 14 de outubro de 2025 no Edifício João Batista, no cruzamento das ruas Riachuelo e Londrina, no Bairro Country. O encerramento se deu após a entrega do laudo da Polícia Científica, que analisou a dinâmica do fogo no apartamento 303, no 13º andar.

O laudo aponta a região da cozinha, próxima à geladeira e ao armário, como provável ponto inicial das chamas. Não foram encontrados indícios de curto-circuito, múltiplos focos ou uso de aceleradores, descartando incêndio doloso. Contudo, a perícia não conseguiu identificar a causa exata da ignição, classificando o caso como fato atípico.

A investigação reuniu depoimentos que confirmaram as conclusões técnicas. Com isso, a Polícia Civil enviou o procedimento ao Ministério Público, que definirá se o caso será arquivado ou se haverá novas diligências. A decisão final caberá ao Judiciário.