Paraná - O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná (PMPR) consolidou o uso de drones como ferramenta estratégica para a segurança viária nas principais rodovias de acesso ao Litoral. A tecnologia é empregada nas rodovias PR-407, PR-412 e PR-508, que concentram o maior fluxo de veículos durante a temporada e exigem monitoramento constante para prevenir sinistros graves e preservar a ordem pública.

Com o uso dos drones, a fiscalização ostensiva se torna mais eficiente, permitindo que as equipes identifiquem infrações difíceis de detectar apenas por patrulhamento em solo. As aeronaves são essenciais para flagrar ultrapassagens proibidas, uso irregular do acostamento, e comportamentos como uso de celular ao volante e ausência do cinto de segurança, que aumentam o risco de colisões e atropelamentos, especialmente em áreas urbanas.

“Escolhemos trechos com histórico de sinistros graves para intensificar a fiscalização com drones. Essa tecnologia permite uma atuação mais eficiente, focada em infrações que colocam vidas em risco, sempre com policiais capacitados e seguindo todas as normas”, afirmou o capitão Sidinei Hudach.

Os drones são equipados com sensores ópticos de alta resolução, o que permite uma tomada de decisão ágil e precisa pelo comando operacional. Em casos de acidentes em trechos de difícil acesso, como serras, as aeronaves fornecem uma visão panorâmica imediata, auxiliando na gestão do tráfego e no acionamento de equipes de resgate. Isso melhora a eficiência do atendimento aos usuários.