Cascavel - A tarde desta quarta-feira (22) foi de aprendizado e conscientização para dezenas de idosos que participam das atividades do Instituto Alfredo Kaefer, em Cascavel. O encontro, promovido em parceria com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), integrou o calendário da Operação Virtude 2025, que está sendo realizada em todo o Estado durante o mês de outubro. A iniciativa tem como foco o combate à violência contra a pessoa idosa e a conscientização sobre direitos e formas de proteção.

Orientações e alertas sobre golpes

A palestra foi conduzida por integrantes da Patrulha Maria da Penha, que reforçaram a importância de se manter a atenção diante de situações suspeitas. A ação teve como principal objetivo alertar sobre os golpes mais recorrentes contra o público idoso, tanto no ambiente virtual quanto presencial.

Durante a conversa, os policiais explicaram como atuam os criminosos e quais atitudes simples podem evitar prejuízos. Segundo a soldado Carolina Vanessa, uma das palestrantes, os golpes virtuais estão entre as principais ocorrências envolvendo pessoas idosas em Cascavel e em várias regiões do Estado.

“Nós frisamos muito os golpes por celular, principalmente as fraudes financeiras. Muitos idosos acabam enviando fotos de documentos, fazendo transferências indevidas ou contratando empréstimos falsos. Também há casos de chantagens de supostos familiares e de vendedores que aparecem nas residências oferecendo produtos com preços muito abaixo do mercado. Eles pressionam a vítima e, na pressa, acabam caindo na fraude”, destacou Carolina.

A soldado lembrou ainda que, antes de realizar qualquer pagamento ou fornecer dados pessoais, é fundamental confirmar a veracidade da informação e consultar familiares ou órgãos de segurança.

Integração e fortalecimento comunitário

Além do conteúdo educativo, o evento foi marcado por um momento de integração e descontração entre os participantes. Após a palestra, foram oferecidos serviços gratuitos de aferição de pressão arterial, coffee break e distribuição de brindes aos idosos.

Para o representante do Instituto Alfredo Kaefer, Emílio Martini, a parceria com a Polícia Militar reforça o compromisso da instituição com a qualidade de vida e a segurança dos idosos.