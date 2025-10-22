Cascavel - A tarde desta quarta-feira (22) foi de aprendizado e conscientização para dezenas de idosos que participam das atividades do Instituto Alfredo Kaefer, em Cascavel. O encontro, promovido em parceria com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), integrou o calendário da Operação Virtude 2025, que está sendo realizada em todo o Estado durante o mês de outubro. A iniciativa tem como foco o combate à violência contra a pessoa idosa e a conscientização sobre direitos e formas de proteção.
Orientações e alertas sobre golpes
A palestra foi conduzida por integrantes da Patrulha Maria da Penha, que reforçaram a importância de se manter a atenção diante de situações suspeitas. A ação teve como principal objetivo alertar sobre os golpes mais recorrentes contra o público idoso, tanto no ambiente virtual quanto presencial.
Durante a conversa, os policiais explicaram como atuam os criminosos e quais atitudes simples podem evitar prejuízos. Segundo a soldado Carolina Vanessa, uma das palestrantes, os golpes virtuais estão entre as principais ocorrências envolvendo pessoas idosas em Cascavel e em várias regiões do Estado.
“Nós frisamos muito os golpes por celular, principalmente as fraudes financeiras. Muitos idosos acabam enviando fotos de documentos, fazendo transferências indevidas ou contratando empréstimos falsos. Também há casos de chantagens de supostos familiares e de vendedores que aparecem nas residências oferecendo produtos com preços muito abaixo do mercado. Eles pressionam a vítima e, na pressa, acabam caindo na fraude”, destacou Carolina.
A soldado lembrou ainda que, antes de realizar qualquer pagamento ou fornecer dados pessoais, é fundamental confirmar a veracidade da informação e consultar familiares ou órgãos de segurança.
Integração e fortalecimento comunitário
Além do conteúdo educativo, o evento foi marcado por um momento de integração e descontração entre os participantes. Após a palestra, foram oferecidos serviços gratuitos de aferição de pressão arterial, coffee break e distribuição de brindes aos idosos.
Para o representante do Instituto Alfredo Kaefer, Emílio Martini, a parceria com a Polícia Militar reforça o compromisso da instituição com a qualidade de vida e a segurança dos idosos.
“Esse tipo de ação é de suma importância para o Instituto, pois nos permite colaborar com o trabalho da Polícia Militar e abrir nossas portas para um tema essencial. Estamos muito felizes por sediar o evento em Cascavel e ver nossos idosos participando ativamente. É uma forma de levar informação, acolhimento e cuidado a quem mais precisa”, afirmou.
Martini destacou ainda que atividades desse tipo fortalecem o vínculo social e incentivam a autonomia dos idosos, promovendo mais segurança no dia a dia.
Operação Virtude: mês de atenção à pessoa idosa
Durante todo o mês de outubro, a Operação Virtude realiza ações de conscientização, palestras, reuniões com órgãos de proteção e atividades educativas em diversas cidades paranaenses. A escolha do mês não é por acaso: 1º de outubro marca o Dia Internacional da Pessoa Idosa e a promulgação do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei Federal nº 10.741/2003), que completa 22 anos em 2025.
A advogada Mônica Molin, presidente do Instituto Renascer Mulher, explicou que o objetivo da operação é levar conhecimento e incentivar a denúncia de situações de violência ou abuso.
“A Operação Virtude ocorre durante todo o mês de outubro, e tem justamente essa proposta de instruir os idosos sobre os tipos de crimes, principalmente os virtuais, e os canais de denúncia. Muitas vezes, eles não sabem a quem recorrer, e esse tipo de ação leva informação, prevenção e encorajamento”, pontuou.
Rede de proteção e combate à violência
A Operação Virtude é uma ação integrada entre a Secretaria de Segurança Pública (SESP-PR), o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Em todo o Estado, as equipes da PM realizam atividades preventivas, educativas e repressivas, buscando reduzir a subnotificação de casos e fortalecer a rede de apoio aos idosos.
Entre as medidas estão o cumprimento de mandados judiciais, ações repressivas contra agressores, divulgação do Estatuto da Pessoa Idosa e o reforço no patrulhamento comunitário.
A ampliação da presença policial e a aproximação com a comunidade têm como objetivo elevar a sensação de segurança e estimular a confiança dos idosos nas forças de segurança.
Casos de maus-tratos, agressões, abandono ou negligência podem ser denunciados de forma anônima pelo Disque Denúncia 181, que funciona 24 horas por dia em todo o Paraná.