Pizza gigante de 74 metros marca aniversário de Cascavel com solidariedade e sabor

Cascavel - Cascavel vai comemorar seus 74 anos de emancipação política e administrativa de um jeito pra lá de saboroso e solidário. No domingo, 16 de novembro, na Rua Erechim, n°1015, às 10h30 serão distribuídos gratuitamente 1,5 mil pedaços de uma pizza gigante de 74 metros de comprimento por 35 de largura, totalizando impressionantes 2.590 metros quadrados. Cada metro representa um ano de história do município.

A ideia da pizza gigante é do empresário do ramo gastronômico Sandro Ferreira, unindo quatro empresas da cidade: Rib Gastronomia, Casa do Lago Gastrobar, F-Car Automóveis e Five Digital Club. A distribuição será feita em frente à Rib Gastronomia. A ação tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura.

Para participar, basta doar 1 quilo de alimento não perecível. Serão entregues 1.500 fichas, que começarão a ser distribuídas a partir das 9h. “Estamos estimando o uso de 180 a 200 quilos de ingredientes entre farinha, queijo, molho e recheios”, explica Ferreira.

A pizza terá cinco sabores, entre tradicionais e especiais, mas as combinações serão mantidas em segredo até a hora do evento. A produção envolverá 25 profissionais e voluntários, e a iguaria será servida em embalagens descartáveis.