Pizza gigante de 74 metros é distribuída gratuitamente neste domingo (23) em Cascavel

Cascavel - Cascavel está prestes a viver um dos momentos gastronômicos mais curiosos e saborosos do ano. Neste domingo, 23 de novembro, a cidade poderá saborear a pizza gigante de 74 metros de comprimento, preparada especialmente em homenagem aos 74 anos do município.
O evento, que seria realizado no último domingo e foi adiado em razão da previsão de chuva, acontece este domingo (23), independentemente das condições climáticas.
A iniciativa é idealizada pelo empresário Sandro Ferreira e reúne quatro empresas da cidade: Rib Gastronomia, Casa do Lago Gastrobar, F-Car Automóveis e Five Digital Club, com apoio da Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Cultura.
A pizza terá cinco sabores, entre tradicionais e especiais, mantidos em segredo até a hora do evento. A produção envolveu 25 profissionais e voluntários, com o uso de aproximadamente 180 a 200 quilos de ingredientes, entre farinha, queijo, molho e recheios.
A entrega da pizza começou às 10h30, em frente à Rib Gastronomia, localizada na Rua Erechim, nº 1015.
Para receber a ficha que garante um pedaço da pizza, basta entregar 1 quilo de alimento não perecível. A organização estima arrecadar mais de uma tonelada de alimentos e as doações serão encaminhadas às instituições beneficentes do município.
Segurança e Logística do Evento
A estrutura contará com apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, garantindo segurança e controle durante toda a ação.
Para a montagem do evento a Transitar fará a interdição da Rua Erechim, entre as ruas Olavo Bilac e Vicente Machado, a partir das 7h, com liberação prevista para às 13h.
Fonte: Secom