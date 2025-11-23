Pizza gigante de 74 metros é distribuída gratuitamente neste domingo (23) em Cascavel

Cascavel - Cascavel está prestes a viver um dos momentos gastronômicos mais curiosos e saborosos do ano. Neste domingo, 23 de novembro, a cidade poderá saborear a pizza gigante de 74 metros de comprimento, preparada especialmente em homenagem aos 74 anos do município.

O evento, que seria realizado no último domingo e foi adiado em razão da previsão de chuva, acontece este domingo (23), independentemente das condições climáticas.

A iniciativa é idealizada pelo empresário Sandro Ferreira e reúne quatro empresas da cidade: Rib Gastronomia, Casa do Lago Gastrobar, F-Car Automóveis e Five Digital Club, com apoio da Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Cultura.

A pizza terá cinco sabores, entre tradicionais e especiais, mantidos em segredo até a hora do evento. A produção envolveu 25 profissionais e voluntários, com o uso de aproximadamente 180 a 200 quilos de ingredientes, entre farinha, queijo, molho e recheios.

A entrega da pizza começou às 10h30, em frente à Rib Gastronomia, localizada na Rua Erechim, nº 1015.