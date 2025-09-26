Piana destaca crescimento dos supermercados no Paraná em inauguração do Grupo Muffato

Paraná - O governador em exercício do Paraná, Darci Piana, participou nesta sexta-feira (26) da abertura da nova unidade do Supermercado Muffato, no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, e destacou o crescimento do setor supermercadista. Com as inaugurações na capital paranaense e mais uma loja em São Paulo, a rede paranaense chegou a 113 unidades em operação no Brasil.

“Estamos no unidade da Federação que mais cresce nesse país. E estamos diante de uma inauguração de um dos grupos que mais cresce no Paraná e no Brasil na questão de alimentação. São quase 30 mil empregos. É um orgulho para o Paraná ter um grupo genuíno daqui, que nasceu em Cascavel e hoje avança para outros estados, levando o nome do nosso Estado e mostrando sua força”, afirmou Piana.

Setembro tem se consolidado como um mês de expansão para o Grupo Muffato. No início do mês, foi aberta uma nova unidade no Centro de Curitiba; na quinta-feira (25), a rede chegou a Votuporanga, em São Paulo; e nesta sexta ocorreram duas inaugurações simultâneas em Curitiba e na capital paulista. Para outubro, já estão previstas mais duas lojas na capital paranaense, dando continuidade ao ciclo de crescimento.