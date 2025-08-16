Peugeot lança Novo Boxer 2026 com maior gama de acessórios

Com visual renovado e motor inédito para o cliente profissional, o novo Peugeot Boxer 2026, tem a maior gama de acessórios para veículos utilitários do país. Com mais de 10 itens desenvolvidos em conformidade com o padrão de qualidade, engenharia e segurança Stellantis e da Mopar, para tornar o carro ainda mais completo e seguro mantendo a integridade, qualidade e garantia do veículo para o consumidor.

O Boxer é o único a oferecer como acessórios tapete de cabine, tapete de vão de carga, iluminação em LED no vão de carga, calha de chuva e a bolsa porta-objetos, itens que não estão disponíveis no mercado como opcionais ou em outros modelos do segmento.

Mais facilidade

Na compra do novo Boxer, o cliente pode ter até 10% do valor do financiamento em acessórios nas Concessionárias, incluindo no financiamento do carro usando a mesma taxa do veículo. Outra facilidade é que os itens podem ser adquiridos em packs pensados para diferentes perfis de uso, no Base inclui alarme keyless, tapete de cabine e bolsa porta objetos, enquanto o Tech reúne câmera de ré com tela, rebatimento do retrovisor (Tilt Down) e sirene de alerta de marcha a ré. Além disso, o modelo conta com itens complementares extremamente funcionais, como carregador USB, calha de chuva e tapete de vão de carga com 13 m², garantindo ainda mais praticidade.

Design funcional

Com volume de carga de 13 m³ e com capacidade entre 1.240 e 1.590 kg, o automóvel estreia com quatro versões Cargo L3H2, Furgão, Minibus Comfort com capacidade para até 17 passageiros e Minibus Luxo com capacidade para até 15 passageiros. Outra vantagem do carro é o motor 2.2 Turbo Diesel que entrega 140 cv e 350 Nm de torque, combinado ao câmbio manual de 6 marchas, além de design funcional, como porta com abertura de 270º para facilitar a entrada e retirada de cargas.

Lista completa de acessórios Boxer 2026:

Alarme Keyless (com sirene)

Sensor de estacionamento traseiro

Iluminação LED vão de carga

Calhas de chuva