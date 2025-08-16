Peugeot lança Novo Boxer 2026 com maior gama de acessórios

Com visual renovado e motor inédito para o cliente profissional, o novo Peugeot Boxer 2026, tem a maior gama de acessórios para veículos utilitários do país. Com mais de 10 itens desenvolvidos em conformidade com o padrão de qualidade, engenharia e segurança Stellantis e da Mopar, para tornar o carro ainda mais completo e seguro mantendo a integridade, qualidade e garantia do veículo para o consumidor.
O Boxer é o único a oferecer como acessórios tapete de cabine, tapete de vão de carga, iluminação em LED no vão de carga, calha de chuva e a bolsa porta-objetos, itens que não estão disponíveis no mercado como opcionais ou em outros modelos do segmento.
Mais facilidade
Na compra do novo Boxer, o cliente pode ter até 10% do valor do financiamento em acessórios nas Concessionárias, incluindo no financiamento do carro usando a mesma taxa do veículo. Outra facilidade é que os itens podem ser adquiridos em packs pensados para diferentes perfis de uso, no Base inclui alarme keyless, tapete de cabine e bolsa porta objetos, enquanto o Tech reúne câmera de ré com tela, rebatimento do retrovisor (Tilt Down) e sirene de alerta de marcha a ré. Além disso, o modelo conta com itens complementares extremamente funcionais, como carregador USB, calha de chuva e tapete de vão de carga com 13 m², garantindo ainda mais praticidade.
Design funcional
Com volume de carga de 13 m³ e com capacidade entre 1.240 e 1.590 kg, o automóvel estreia com quatro versões Cargo L3H2, Furgão, Minibus Comfort com capacidade para até 17 passageiros e Minibus Luxo com capacidade para até 15 passageiros. Outra vantagem do carro é o motor 2.2 Turbo Diesel que entrega 140 cv e 350 Nm de torque, combinado ao câmbio manual de 6 marchas, além de design funcional, como porta com abertura de 270º para facilitar a entrada e retirada de cargas.
Lista completa de acessórios Boxer 2026:
Alarme Keyless (com sirene)
Sensor de estacionamento traseiro
Iluminação LED vão de carga
Calhas de chuva
Câmera de ré com tela
Bolsa porta objetos
Carregador USB
Tapete de cabine
Tapete de vão de carga
Módulo auxílio estacionamento (Tilt Down)
Sirene de alerta de marcha a ré