Paraná - Uma pesquisa divulgada pela IRG Pesquisas nesta segunda-feira (24) mostra que 84,3% dos paranaenses aprovaram a resposta rápida do Governo do Estado diante do tornado que destruiu grande parte de Rio Bonito do Iguaçu no dia 7 de novembro. A sondagem também mostra que 92,1% dos paranaenses acompanharam as notícias e os desdobramentos da crise nos últimos dias.

Logo após o tornado, equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil do Paraná e médicos organizados pela Secretaria de Estado da Saúde chegaram à cidade para localizar vítimas, atender feridos e garantir segurança nas áreas mais afetadas. Somente nos primeiros dias foram mais de 50 bombeiros mobilizados, com viaturas, aeronaves e suporte técnico especializado.

A partir da estabilização da fase emergencial, a força-tarefa passou a atuar na limpeza dos terrenos, retirada de entulhos e recuperação das residências que tiveram os telhados arrancados, além de laudos técnicos e cadastramento das famílias. Luz e água foram retomadas em poucos dias. O Governo do Estado também destinou 11.440 telhas ao município, permitindo que praticamente todas as casas parcialmente danificadas recuperassem a proteção estrutural.

O Governo do Estado também implementou em menos de duas semanas medidas como o pagamento de R$ 1 mil para famílias em condição de vulnerabilidade social da cidade, dentro do programa Superação; auxílio de até R$ 50 mil para reconstrução das casas; e construção de casas novas no modelo woodframe, permitindo que famílias que perderam tudo possam continuar na cidade com dignidade e segurança.