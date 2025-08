Pesquisa do transporte público vai contribuir com o futuro do serviço em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu - A Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito e do Foztrans, e a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas da Universidade Federal de Santa Catarina (Fepese), lançam, nesta quarta-feira (06), um questionário on-line para entender como os cidadãos avaliam o serviço de transporte coletivo na cidade e quais melhorias podem ser feitas para atender às necessidades dos usuários.

A pesquisa integra uma série de estudos que vêm sendo feitos para subsidiar o processo de licitação para contratação do serviço de transporte público no município. São cinco blocos de perguntas, com tempo de resposta entre três e nove minutos, que podem ser respondidas até o dia 31 de agosto, pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiC8cxltetReuk9FdbyzIaeYv_HYMz2A9l76nbrJbYe8ZfuQ/viewform.

Entre as questões, estão a finalidade da utilização do serviço (trabalho, lazer, estudos), forma de pagamento da tarifa, tempo de deslocamento, bairro onde mora e avaliações de itens como acessibilidade, disponibilidade de horários, rapidez nos deslocamentos, conforto nos pontos de ônibus e no Terminal de Transporte Urbano.

“O objetivo do formulário online é ampliar a participação da população e complementar os estudos que já estão sendo feitos e as audiências públicas previstas. A contribuição dos cidadãos e dos usuários do transporte coletivo é fundamental para entendermos o que pode ser melhorado para atender as necessidades da população”, ressalta a secretária de Transportes e Trânsito, Aline Maicrovicz.