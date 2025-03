Pesca no Lago: Pulseirinhas que dão acesso ao evento já estão disponíveis para a troca

Cascavel - As pulseirinhas que dão acesso ao evento da Pesca do Lago no próximo dia 6 de abril já estão sendo distribuídas. Ao todo, são 5 mil ingressos que podem ser trocados por um quilo de alimento não perecível em dois locais, na sede do Provopar, que fica localizada na Rua Martin Afonso de Souza, 550, atrás do Centro de Convenções e Eventos e na Secretaria de Meio Ambiente, anexa ao Lago Municipal.

A troca pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h nos dois pontos. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Provopar em prol dos mais vulneráveis. No dia do evento, os portões serão abertos às 6h da manhã, mas com acesso restrito em alguns pontos.

O evento está sendo promovido pela Prefeitura de Cascavel por meio da Secretaria de Meio Ambiente.

Bloqueio

Segundo a organização do evento, as ruas no entorno do Lago estarão bloqueadas e somente quem estiver com a pulseira poderá entrar na área de pesca, em quatro portões de acessos – pelas ruas Pedro Carlos Neppel, Tiradentes, Jacarezinho e Waldemar Casagrande, que é onde fica o vertedouro do Lago Municipal. Nestes quatro locais estará sendo conferida a entrada dos participantes, pulseiras e repassadas informações sobre as regras.