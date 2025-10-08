Cascavel - Com o objetivo de incentivar a educação para o trânsito desde cedo, a Transitar desenvolve o projeto “Pequeno Educador de Trânsito”, que leva para dentro das escolas da rede municipal atividades voltadas à conscientização e ao respeito nas vias públicas. A ação envolve estudantes do 4º ano e mostra, na prática, que o papel do agente vai muito além da fiscalização, é, acima de tudo, educativo e de preservação de vidas.

Como parte do projeto, dois alunos das escolas municipais Professora Dilair Fogaça e Adolival Pian, participaram de uma vivência especial nesta quarta-feira (8), acompanhando o trabalho diário dos agentes de trânsito de Cascavel, uma iniciativa dentro da programação da Semana da Criança. De uniforme e com direito a apito na mão, os pequenos vibraram com a iniciativa.

Durante a experiência, os estudantes Felipe Machado e Pedro Augusto aprenderam sobre sinalização, respeito às normas e a importância de atitudes que fazem diferença no dia a dia, como utilizar a faixa de pedestre e respeitar as vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência.

Felipe contou que ficou impressionado com a atividade e achou interessante “cuidar do que os carros fazem errado”. Já Pedro se encantou com o uniforme dos agentes. “O que eu mais gostei foi do uniforme. Achei muito bonito!”, disse animado.