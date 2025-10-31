Cascavel e Paraná - O som das máquinas se mistura ao murmúrio constante de vozes concentradas. Dentro da Penitenciária Industrial Marcelo Pinheiro – PIMP, em Cascavel, cada gesto de trabalho carrega consigo mais do que produtividade: carrega esperança. É onde os apenados encontram uma chance de reescrever suas histórias, guiados pelo esforço diário e pela disciplina imposta pelo próprio cotidiano prisional.

A reportagem do Hoje Express foi até a unidade prisional e acompanhou a rotina das Pessoas Privadas de Liberdade (PPL). Para muitos, o trabalho não é apenas uma ocupação. É uma forma de ocupar a mente, afastar o peso da solidão, preparar-se para um futuro possível, como conta João da Silva [nome fictício], de 36 anos. “É muito importante que a gente ocupe bastante a cabeça com coisas que vão aderir no nosso futuro. Então é muito importante esse trabalho”.

João já passou por diferentes setores da unidade, aprendeu com o artesanato e com a gráfica, mas hoje dedica-se à rouparia da penitenciária. Ele carrega consigo o arrependimento de um passado marcado por desavenças que resultaram em homicídio, mas também a determinação de reconstruir sua vida. “Me arrependo muito. Se fosse hoje, eu procuraria ir embora, sair do lugar, mas não iria fazer isso. Tenho planos em reconstruir a minha vida, longe de crime, longe dessa vida aqui”.

Além do trabalho nas indústrias instaladas na unidade, os apenados têm acesso a uma série de atividades educativas e profissionalizantes, como cursos de costura, panificação e corte de cabelo, além de aulas presenciais e formações online oferecidas em parceria com instituições de ensino. Essas ações ampliam as possibilidades de reinserção social, preparando os internos para o mercado de trabalho.

Foto: Paulo Eduardo | Hoje Express

Aprendizado que vai além das grades

José de Oliveira [nome fictício], tatuador, também vive o impacto transformador do trabalho. Há quase quatro anos na unidade, ele transita entre a cozinha, a costura e a indústria de calçados, aprendendo novas habilidades a cada passo. “Eu já tenho profissão, mas aqui dentro tive a oportunidade de aprender a trabalhar com outras coisas”, conta.

Apesar da distância física de sua família, José sente que o trabalho ajuda a manter os laços vivos. As visitas semanais de mãe, irmãos e tia transformam-se em momentos de conforto e incentivo. “Ansiedade todo mundo tem, né? De voltar, reconstruir a vida, de tentar reparar os erros de alguma maneira”, diz ele.

Foto: Paulo Eduardo | Hoje Express

O olhar de quem oferece oportunidades

Do outro lado do processo, aqueles que lideram os setores produtivos dentro da penitenciária compartilham uma percepção de aprendizado mútuo. Maria Alves Tobias, líder de setor, não esconde a admiração pela dedicação dos internos. “Eles trabalham muito bem. Quase não param. Têm uma facilidade para aprender, sabe? Então é bom de trabalhar. Eu gostei mais de trabalhar aqui do que lá fora”.

Rogério Marques de Negreiros, encarregado de produção, destaca o valor da segunda chance.

“É gratificante ver que a pessoa quer uma segunda chance na vida. Uma colaboração deles com a empresa e a empresa com eles. O ser humano sempre precisa de uma segunda chance”.

Trabalho como caminho para a ressocialização

A rotina produtiva dentro da penitenciária não é apenas sobre a entrega de bens ou serviços; é sobre autoestima, responsabilidade e futuro. Através do trabalho, João e José encontram meios de se reconectar com a sociedade e consigo mesmos, aprendendo novas habilidades e percebendo que o esforço diário é, em si, uma forma de redenção.

Para os representantes das indústrias, a experiência dentro da PIMP mudou a forma como enxergam as pessoas privadas de liberdade. O que era receio tornou-se confiança, e o que era obrigação passou a ser uma oportunidade de testemunhar histórias de transformação. “A gente entra aqui e vê que o ser humano tem a oportunidade de mudar, crescer na vida. Basta querer”, afirma Rogério, com a convicção de quem já presenciou lágrimas e sorrisos de arrependimento e esperança.

O olhar da Polícia Penal sobre o recomeço

Para o coordenador da 8ª Região da Polícia Penal do Paraná, Thiago Correia, o trabalho desenvolvido na Penitenciária Industrial Marcelo Pinheiro é o retrato mais claro de como o sistema prisional pode ser transformador quando oferece oportunidades reais. “Nem todos chegam aqui prontos para essa rotina. Antes de virem para a unidade industrial, passam pela triagem e por outras etapas, como a Penitenciária Estadual Thiago Borges de Carvalho – PETBC, antiga PEC. Mas aqui é o lugar mais desejado por eles, porque praticamente todos estudam ou trabalham. É onde o apenado percebe que pode mudar a própria história”, explica.