Pele sensível: como evitar irritações e alergias na escolha dos cosméticos

Por que os ônibus do transporte coletivo de Cascavel estão velhos?

Ainda longe de um final, a novela do transporte público de Cascavel segue ganhando desdobramentos. Com contratos temporários e um sistema que parece funcionar no improviso, o Município já se prepara para mais um aditivo no contrato temporário, já que a licitação da nova concessão segue emperrada e sem data para ser realizada. Do outro […]