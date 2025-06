Pela 1ª vez, Nota Paraná contempla todos os 399 municípios do Estado

Paraná - Todas as 399 cidades paranaenses tiveram pelo menos um consumidor contemplado no sorteio de junho do Nota Paraná, realizado no último dia 9. Esta é a primeira vez que o programa de conscientização fiscal da Secretaria da Fazenda alcança todos os municípios do Estado de uma só vez desde outubro de 2022, ainda nas regras antigas do sorteio.

Essa abrangência total é reflexo do aumento na quantidade de prêmios oferecidos pelo programa, conforme aponta a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini. Desde maio, os R$ 800 mil que eram entregues via Paraná Pay foram integrados à premiação regular com 8 mil novos prêmios de R$ 100 – o que aumentou as chances de ganhar.

Contudo, como maio contou com sorteio especial de R$ 1 milhão, a entrega dos 43.102 prêmios ficou para junho. E, já em sua estreia, a ampliação conseguiu atingir todos os municípios do Estado, algo que não acontecia nos sorteios há quase três anos.

“Este foi o primeiro sorteio que os 43 mil prêmios foram entregues, então é muito bom ver que ele já foi capaz de alcançar todo o Paraná de uma só vez”, destaca Marta Gambini. “O nosso objetivo é que mais e mais pessoas sejam sorteadas e ver os prêmios alcançando todos os municípios em um único sorteio mostra o quanto a adição desses R$ 800 mil foi acertada e faz diferença”.