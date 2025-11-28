Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (27) na BR-277, no Bairro Santos Dumont em Cascavel. A ocorrência aconteceu no KM 597, quando uma Fiat Strada atingiu um pedestre que atravessava a rodovia. O impacto foi fatal e a vítima morreu na hora, com o corpo dilacerado devido à força da colisão.

O motorista da Strada precisou ser retirado do veículo com o auxílio de equipamentos de desencarceramento e recebeu atendimento dos socorristas. Um Chevrolet Cruze também acabou se envolvendo na dinâmica do acidente, deixando o condutor ferido. Uma equipe do Samu que passava pelo local interrompeu outro atendimento para prestar apoio imediato.

A Polícia Rodoviária Federal atuou na sinalização da via e registrou a ocorrência. Este foi o segundo atropelamento do dia no mesmo trecho da rodovia, reforçando a preocupação das autoridades com a segurança no perímetro urbano. A vítima fatal foi identificada como Adão Ferreira Bageston, de 70 anos.