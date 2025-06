Pedágios da BR-277: Confira a tabela com os valores das tarifas; cobrança começa dia 28 de junho

“O DBT garante desconto de 5% para os veículos que realizarem o pagamento automático com TAG. Já o DUF proporciona redução de até 98% nas tarifas para veículos leves com uso de TAG eletrônica e passagens frequentes nas praças. É uma característica deste contrato, maduro e justo, essa previsão de benefícios, deixando o pedágio mais acessível, bem como o volume de investimentos significativos”, ressalta o diretor-presidente do Núcleo EPR Paraná, Marcos Moreira.

“Quando assumimos o trecho iniciamos com prontidão os trabalhos de qualificação da rodovia. Os trabalhos tiveram início na região Sudoeste, que tem papel fundamental no desenvolvimento do Paraná e onde foram mapeados trechos que apresentavam condições que exigiam atenção imediata. Para garantir agilidade em proporcionar boas condições de trafegabilidade e segurança atuamos em diversas frentes. Em 20 dias já havíamos superado 100 km pavimento recuperado, um marco que nos orgulha e mostra nosso compromisso com o usuário”, destaca o diretor-presidente do Núcleo EPR Paraná, Marcos Moreira.

“Frentes de trabalho atuam na requalificação dos trechos estaduais e federais, que formam um importante corredor logístico por onde passa a produção agrícola e industrial, bem como o acesso a importantes polos turísticos do Estado. O cronograma de melhorias foi elaborado com base no levantamento de pontos críticos e demandas identificadas no diálogo com comunidades locais. Esses trabalhos são essenciais para garantir a segurança do usuário que trafega pelos 662 km de rodovias que a EPR Iguaçu administra”, explica o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.

A cobrança tarifária, neste momento, inicia nas seis praças de pedágio localizadas na BR-277, nas cidades de: Prudentópolis (km 302), Candói (km 388), Laranjeiras do Sul (km 464), Cascavel (km 568) , Céu Azul (km 620) e São Miguel do Iguaçu (km 704).

As praças de pedágio passam a funcionar em caráter educativo, sem cobrança, e com foco na divulgação de informações sobre as tarifas e os benefícios disponíveis. Durante a operação assistida, os motoristas deverão passar pelas cabines para classificação do veículo e orientação. Os veículos que utilizam tag devem passar pelas pistas de cobrança automática indicadas pela sinalização.

Cascavel - A EPR Iguaçu , concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná , informa que recebeu autorização da ANTT para a cobrança tarifária nas praças localizadas na BR-277. O início do pagamento está previsto para as 00h do dia 28 de junho .

Os descontos são distintos em cada uma das praças. Na primeira viagem do mês, o veículo com TAG já recebe automaticamente o DBT de 5%. A partir da segunda passagem pela mesma praça e no mesmo sentido, o DUF entra em ação e começa a aplicar descontos progressivos. Até a 30ª viagem, o valor do pedágio vai sendo reduzido gradualmente conforme o desconto aplicado em cada praça.

A partir da 30ª passagem, a tarifa mínima será cobrada em todas as passagens adicionais até o fim do respectivo mês calendário. No início de cada mês, os descontos são reiniciados e o valor da tarifa volta à sua forma original.

O usuário pode adquirir e instalar sua tag junto às operadoras especializadas, agências bancárias e seguradoras.

Para que seja possível visualizar de forma concreta os descontos, a EPR Iguaçu vai disponibilizar uma calculadora em que o usuário poderá inserir a praça de pedágio utilizada e o número de viagens que estão previstas para o mês. Automaticamente será calculado o valor que será pago na última passagem e a média do valor mensal.

Valores por praça

As tarifas variam de acordo com cada praça de pedágio. Para automóveis, caminhonetes e furgões, os valores variam entre R$15,10 e R$17,40; caminhão leve, ônibus, furgão e caminhão trator (todos com 2 eixos e rodagem dupla) têm valores previstos entre R$30,20 e R$ 34,80; automóveis e caminhonetes com semirreboque (com 3 eixos e rodagem simples) devem pagar entre R$ 22,65 e R$ 26,10, já os com rodagem dupla pagam de R$ 45,30 a R$ 52,20.

Caminhão, caminhão trator com semirreboque e ônibus (todos com 3 eixos e rodagem dupla) têm tarifas previstas entre R$45,30 e R$52,20.

Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque, com rodagem dupla, têm acréscimos no valor a ser pago variando conforme o número de eixos. As tarifas partem de R$60,40 para 4 eixos e podem chegar a R$139,20 com 8 eixos, a depender da praça de pedágio.

Programa de investimentos

A concessão da EPR Iguaçu é composta por trechos das rodovias: BR-277, BR-163, PR-182, PR-483, PR-180, PR-280 e PR-158. Ao longo dos 30 anos de gestão, estão previstos R$13 bilhões de investimentos em obras de infraestrutura. O projeto contempla, já para os primeiros anos de concessão, 462,4 km de duplicações, 31,4 km de faixas adicionais e 87,1 km de vias marginais, atendendo regiões fundamentais para o agronegócio e a logística nacional. Este é o maior pacote de duplicações do Programa Federal de Concessões de Rodovias.

Atendimento ao usuário

Os usuários das rodovias podem acionar os serviços de socorro médico e mecânico pelo número de emergência 0800 277 0163. Para saber mais informações sobre a EPR Iguaçu siga as redes sociais e fique bem informado no X e Instagram: @epr.iguacu. Acompanhe também o canal no WhatsApp https://x.gd/bhZS3.

Sobre a EPR

A EPR é uma plataforma de investimentos em infraestrutura especializada em concessões de rodovias e mobilidade. A empresa consolida a expertise e solidez da Equipav, com mais de 60 anos de experiência no setor, e da Perfin Infra, gestora de fundos de investimentos em infraestrutura. A EPR prioriza a excelência na prestação de serviços, a segurança e o conforto dos usuários das rodovias, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável das regiões onde atua.

