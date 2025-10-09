Cascavel - A proteção e o cuidado às mulheres seguem como prioridade em Cascavel, com o trabalho contínuo da Patrulha Maria da Penha.

Atualmente, 2,8mil mulheres com medidas protetivas vigentes são acompanhadas pela equipe da Guarda Municipal, que atua diariamente para garantir segurança, orientação e apoio às vítimas.

Neste dia 10 de outubro, em que lembramos o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal, reforça o trabalho que vem sendo desenvolvido.

Entre janeiro e setembro de 2025, foram realizados 747 atendimentos, frente a 695 no mesmo período do ano passado. Esse aumento reflete, sobretudo, o efeito das ações educativas e de conscientização, que incentivam mais mulheres a quebrar o silêncio e denunciar situações de violência. Somente em setembro deste ano, 127 ocorrências de violência doméstica foram registradas, ante 91 no mesmo mês de 2024.

Atuação e Conscientização

A atuação da equipe envolve visitas domiciliares, realização de palestras de conscientização em escolas, unidades de saúde, Cras, Creas, empresas como a Sanepar, e com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Além disso, a equipe promove ações de mobilização e distribuição de panfletos em locais de grande circulação, como terminais de transbordo, feiras e eventos municipais, ampliando a mensagem de prevenção e combate à violência.