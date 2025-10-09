Cascavel - A proteção e o cuidado às mulheres seguem como prioridade em Cascavel, com o trabalho contínuo da Patrulha Maria da Penha.
Atualmente, 2,8mil mulheres com medidas protetivas vigentes são acompanhadas pela equipe da Guarda Municipal, que atua diariamente para garantir segurança, orientação e apoio às vítimas.
Neste dia 10 de outubro, em que lembramos o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal, reforça o trabalho que vem sendo desenvolvido.
Entre janeiro e setembro de 2025, foram realizados 747 atendimentos, frente a 695 no mesmo período do ano passado. Esse aumento reflete, sobretudo, o efeito das ações educativas e de conscientização, que incentivam mais mulheres a quebrar o silêncio e denunciar situações de violência. Somente em setembro deste ano, 127 ocorrências de violência doméstica foram registradas, ante 91 no mesmo mês de 2024.
Atuação e Conscientização
A atuação da equipe envolve visitas domiciliares, realização de palestras de conscientização em escolas, unidades de saúde, Cras, Creas, empresas como a Sanepar, e com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Além disso, a equipe promove ações de mobilização e distribuição de panfletos em locais de grande circulação, como terminais de transbordo, feiras e eventos municipais, ampliando a mensagem de prevenção e combate à violência.
Para a inspetora Josane de Fátima da Silva, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, a proximidade com as vítimas é essencial.
“Hoje conseguimos realizar uma visita presencial por mês nas casas de cada mulher acompanhada. Nessa visita, avaliamos a necessidade de encaminhamento psicológico, jurídico, assistência social ou até ajuda na busca por emprego. Depois, o contato é mantido por telefone, e as mulheres têm acesso direto ao número da patrulha para qualquer emergência”, explica.
Serviços e Suporte à Mulher em Cascavel
O serviço se tornou um braço amigo para muitas mulheres que decidem romper o ciclo da violência. As equipes da Guarda Municipal estão disponíveis 24 horas por dia, e o atendimento pode ser solicitado pelo telefone de emergência 153. As vítimas também podem se dirigir à Delegacia da Mulher, localizada na Rua da Bandeira, 1301, para registrar ocorrências e buscar suporte.
Fonte: Secom