Patrimônio histórico de Cascavel, Igreja do Lago será revitalizada

A primeira igreja construída em Cascavel, conhecida como Igrejinha do Lago, será totalmente revitalizada, como forma de preservar a nossa história e esse patrimônio cultural que preserva as raízes cascavelenses. O investimento de R$ 5 milhões foi confirmado pelo secretário das Cidades, Guto Silva, por meio do Governo do Estado. A previsão é que a licitação da obra ocorra até novembro deste ano.

O espaço, que carrega a memória dos pioneiros e faz parte da história da formação de Cascavel, será reconstruído para voltar a receber visitantes, celebrações religiosas e eventos culturais. Localizada na região do Lago Municipal, a igreja será também um atrativo turístico e um ponto de encontro da comunidade.

O prefeito Renato Silva pontua a importância da obra para a cidade e para a valorização de suas raízes. “Nossa igreja é um patrimônio cultural. Vamos fazer licitação e reconstruir esse espaço tão importante para Cascavel. Além de valorizar a história dos nossos pioneiros, a revitalização vai movimentar o turismo e incentivar a fé, com celebrações, casamentos e visitas, garantindo que essa memória seja preservada”.