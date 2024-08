Passeata “Quebrando o Silêncio” será neste sábado (31), em Cascavel

OESTE

Arrecadação tributária e inteligência fiscal em debate na Amop

A Associação dos Municípios do Oeste do Paraná recebeu nesta quarta-feira, 28, secretários de Finanças e da Fazenda de diversos municípios da região para um ciclo de palestras com foco na arrecadação tributária e na “inteligência fiscal”. O encontro contou com a participação do diretor do grupo Actcon, Hamilton Gonzaga e do consultor Deivyd Acipreste, […]