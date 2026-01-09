Cascavel e Paraná - O transporte coletivo urbano de Cascavel segue naquela modalidade nada inovadora de gestão conhecida como “contrato emergencial contínuo”. Desde o final de 2021 e início de 2022, quando venceu o contrato original com Pioneira e Viação Capital, o município tenta licitar o serviço. Porém, a solução oficial continua naquela fase “volto já”: entre idas, vindas, recursos e suspensões, o serviço segue garantido pelo “combo emergencial”.
Enquanto isso, o Programa Domingo Passe Livre celebrou um ano de vida com autoestima elevada: mais de meio milhão de passageiros embarcaram de graça em 2025 para lazer, trabalho e afins. Só faltou o detalhe de o sistema ainda não saber quem paga a conta permanente — mas isso fica para os próximos capítulos ou para o próximo contrato emergencial, o que vier primeiro.
Em 2026, o passe livre ganhou uma novidade: agora é obrigatório usar o ValeSim aos domingos para acessar ônibus e terminais. A tarifa segue gratuita, mas o domingo não é mais “liberado geral”: precisa do cartão para passar. É curioso observar que o passe está preso ao ValeSim, enquanto o próprio sistema de transporte continua preso ao limbo contratual.
O cartão
Para evitar reclamações, a 1ª via do cartão sai de graça e a 2ª via deixou de custar uma fortuna (10 tarifas) para virar uma tarifa só (R$ 4,65) — que ainda volta como crédito no sistema. Nada mal para quem sabe exatamente onde fica a sede da ValeSim e tem tempo útil entre segunda e sexta, das 08h às 17h.
A passagem no resto da semana segue custando R$ 4,65. A frota é de 149 veículos, incluindo os celebrados 15 ônibus elétricos que tornaram Cascavel referência em eletromobilidade, contudo, tirando os elétricos, a os veículos estão ficando “bem velhos”.
Além do domingo
O passe livre também segue nas datas festivas: Natal, Ano Novo, aniversário da cidade e eleições. Resta saber quando teremos uma nova data comemorar a licitação do transporte coletivo – se é que vai dar mesmo para comemorar!