Cascavel e Paraná - O transporte coletivo urbano de Cascavel segue naquela modalidade nada inovadora de gestão conhecida como “contrato emergencial contínuo”. Desde o final de 2021 e início de 2022, quando venceu o contrato original com Pioneira e Viação Capital, o município tenta licitar o serviço. Porém, a solução oficial continua naquela fase “volto já”: entre idas, vindas, recursos e suspensões, o serviço segue garantido pelo “combo emergencial”.

Enquanto isso, o Programa Domingo Passe Livre celebrou um ano de vida com autoestima elevada: mais de meio milhão de passageiros embarcaram de graça em 2025 para lazer, trabalho e afins. Só faltou o detalhe de o sistema ainda não saber quem paga a conta permanente — mas isso fica para os próximos capítulos ou para o próximo contrato emergencial, o que vier primeiro.

Em 2026, o passe livre ganhou uma novidade: agora é obrigatório usar o ValeSim aos domingos para acessar ônibus e terminais. A tarifa segue gratuita, mas o domingo não é mais “liberado geral”: precisa do cartão para passar. É curioso observar que o passe está preso ao ValeSim, enquanto o próprio sistema de transporte continua preso ao limbo contratual.