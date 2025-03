Participa Cascavel: Comunidade pode apresentar demandas para o orçamento participativo

Cascavel - Atenção, cidadão de Cascavel, você tem em mãos a chance de contribuir com o futuro do seu bairro e de nossa cidade, para melhorar ainda mais a vida em comunidade. E você pode fazer isso de casa mesmo, de forma online.

Para isso, basta entrar no site oficial participa.cascavel.pr.gov.br acessar o formulário e sugerir as prioridades na aplicação dos recursos públicos. O portal ficará disponível para sugestões até o dia 5 de maio. As prioridades aprovadas serão incorporadas ao Plano Plurianual (PPA), que definirá as diretrizes e as previsões de receitas e despesas do município para o período de 2026 a 2029.

Qualquer sugestão é bem-vinda: um novo Cmei para o bairro, um novo binário, mais linhas de transporte e entre outros. As demandas podem ser de qualquer secretaria do Município.

Afinal, é o morador quem está no dia a dia caminhando pelas ruas, acessando as escolas, buscando as unidades de saúde e tantos outros serviços públicos e é o mais indicado para pontuar as melhorias. O objetivo é de dar voz ao cidadão. A Prefeitura de Cascavel atua com a gestão participativa, onde a população pode fazer parte das decisões da administração pública.

A ação também tem como objetivo tornar os processos orçamentários abertos e transparentes, permitindo que os cidadãos se envolvam diretamente na tomada de decisões, estimulando, assim, o exercício da cidadania e o avanço na democratização da gestão.