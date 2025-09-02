Parque Nacional do Iguaçu registra em 2025 maior visitação de agosto de toda a história

Foz do Iguaçu - O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as famosas Cataratas do Iguaçu, registrou em agosto a maior visitação da história para o mês, com 155.780 visitantes de 115 nacionalidades. O número supera o recorde anterior de 2019, quando 146.113 pessoas conheceram a unidade de conservação.

No acumulado de 2025, o parque já recebeu 1.321.416 visitantes, crescimento de 10,81% em relação ao mesmo período de 2024, quando o total era de 1.192.467 pessoas.

Os brasileiros lideraram a visitação em agosto, somando 79.659 visitantes (51,14%). Na sequência aparecem argentinos (34.839), italianos (4.589), paraguaios (4.212), franceses (4.200), espanhóis (4.033), norte-americanos (3.959), alemães (2.310), peruanos (1.874) e colombianos (1.184). Turistas de todos os estados brasileiros também passaram pela unidade, com destaque para o Paraná (26.585 visitantes), São Paulo (16.957) e Santa Catarina (6.200).

Para o CEO da Urbia Cataratas, empresa responsável pela gestão da visitação, Mario Macedo Junior, o recorde é um marco para o turismo nacional:

“Esse resultado confirma a força do Parque Nacional do Iguaçu como um dos destinos mais admirados do planeta. Representa milhares de pessoas vivendo experiências únicas de conexão com a natureza e reforça o papel estratégico do parque como motor de desenvolvimento econômico e social da região”, afirmou.

Turismo em Iguaçu

O desempenho positivo também reflete o bom momento do turismo no Paraná. De janeiro a julho de 2025, 710.707 estrangeiros entraram no Estado, alta de 23,9% em relação ao mesmo período de 2024, quando o registro foi de 573.580 visitantes. Os números referentes a agosto serão divulgados em breve.