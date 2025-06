Parque das Aves reforça cuidados com os animais durante o inverno

Foz do Iguaçu - Com a aproximação do inverno em Foz do Iguaçu, o Parque das Aves reforça os cuidados com os animais para garantir o bem-estar durante a estação mais fria do ano. De 20 de junho a 22 de setembro de 2025, as equipes técnicas adaptam rotinas e recintos para minimizar os efeitos das baixas temperaturas, que na região podem chegar a valores negativos.

“Cada espécie tem suas necessidades específicas, e nosso compromisso é garantir que todos os animais sob nossos cuidados tenham conforto ao longo dos períodos frios. Esse trabalho exige um planejamento detalhado e acompanhamento constante”, afirma Roberta Manacero, gerente de curadoria animal do Parque das Aves.

Adaptações nos recintos e monitoramento contínuo

Para criar um ambiente mais acolhedor, o Parque utiliza recursos como lâmpadas aquecedoras de cerâmica, que não interferem no ciclo de luz natural e garantem aquecimento contínuo durante a noite. Essas lâmpadas são posicionadas estrategicamente para criar um gradiente de temperatura, permitindo que cada animal escolha o local mais confortável dentro do recinto.

Além disso, a temperatura é monitorada constantemente por meio de termohigrômetros fixos e termômetros digitais infravermelhos, que possibilitam uma leitura precisa em diferentes pontos dos viveiros.

“Sabemos que a variação de temperatura em Foz do Iguaçu é muito grande, chega a 40 graus no verão e pode ficar abaixo de zero no inverno. Por isso, utilizamos também cortinas plásticas transparentes para permitir a entrada de luz solar e bloquear o vento frio, ajudando a manter áreas aquecidas nos recintos”, complementa Roberta.

Alimentação reforçada para ajudar na termorregulação

Outro aspecto fundamental é o ajuste da dieta das aves. Como são animais endotérmicos, precisam consumir mais energia para manter a temperatura corporal nos dias frios.

Segundo o zootecnista Henrique Tavares, responsável pela área de Nutrição Animal, um planejamento especial é elaborado antes do inverno. A dieta passa a incluir alimentos mais calóricos, além de suplementos de vitaminas (E e C), minerais (como o selênio) e aminoácidos, que contribuem para a manutenção da saúde e da imunidade.