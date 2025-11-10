Lindoeste - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, avança na revisão e requalificação dos sistemas de drenagem ao longo de todo o trecho concedido.
Nesta terça-feira (11) as equipes atuarão na execução de recomposição da drenagem no km 165, da BR-163, em Lindoeste. Por se tratar de um trabalho complexo a ser realizado no local, incluindo concretagem de sarjeta na faixa de domínio, a movimentação de equipamentos de grande porte demanda intervenção temporária no tráfego a fim de garantir a segurança de trabalhadores e usuários.
Intervenção no Tráfego em Lindoeste
O fluxo no local ficará em sistema de Pare e Siga por um período de aproximadamente 3 horas, a partir das 13h30. O trecho receberá reforço na sinalização indicando a realização de obras e a intervenção temporária no tráfego.
“Temos atuado na revisão dos sistemas de drenagem ao longo de todos os segmentos concedidos. Esse trabalho é essencial para controlar o escoamento da água, garantir a segurança dos usuários e a integridade estrutural da rodovia. Essas intervenções são feitas por meio de dispositivos como sarjetas, valetas, bueiros e galerias, que captam, conduzem e direcionam a água para locais seguros, prevenindo erosão, acúmulo de água na pista, e outros danos ao pavimento”, explica o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.
A concessionária atua com foco na segurança viária e na melhoria contínua, promovendo intervenções que contribuem para uma rodovia mais segura e eficiente e recomenda que os motoristas redobrem a atenção e respeitem o limite de velocidade, que é de 40km/h, ao passar por locais em obras.
Veículos que fazem o transporte de pacientes graves, como ambulâncias, Corpo de Bombeiros, bem como a Polícia, têm autorização para trafegar pelo acostamento, preferencialmente com a sirene e giroflex acionados, e contam com o apoio das equipes no local para, em segurança, seguir viagem.
Usuários que precisarem de suporte durante a viagem podem acionar os serviços gratuitos de atendimento médico e mecânico pelo número de emergência 0800 277 0163.
