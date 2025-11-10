Lindoeste - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, avança na revisão e requalificação dos sistemas de drenagem ao longo de todo o trecho concedido.

Nesta terça-feira (11) as equipes atuarão na execução de recomposição da drenagem no km 165, da BR-163, em Lindoeste. Por se tratar de um trabalho complexo a ser realizado no local, incluindo concretagem de sarjeta na faixa de domínio, a movimentação de equipamentos de grande porte demanda intervenção temporária no tráfego a fim de garantir a segurança de trabalhadores e usuários.

Intervenção no Tráfego em Lindoeste

O fluxo no local ficará em sistema de Pare e Siga por um período de aproximadamente 3 horas, a partir das 13h30. O trecho receberá reforço na sinalização indicando a realização de obras e a intervenção temporária no tráfego.