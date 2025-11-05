Paraná - Na noite desta quarta-feira (05) e madrugada de quinta-feira (06) acontece a máxima aproximação da Lua com a Terra em 2025. Os paranaenses terão visão privilegiada do fenômeno.
De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), depois de muita chuva, o céu terá apenas nuvens altas, que não impedirão a visibilidade do fenômeno em praticamente todo o território paranaense – inclusive em Curitiba, que não teve a mesma sorte nos outros fenômenos astronômicos deste ano.
A única exceção é o Sudoeste, região que terá forte nebulosidade e previsão de chuva fraca no início da noite. Porém, mesmo nesta região, durante a madrugada a nebulosidade se dissipa e o fenômeno ainda será visível.
Na Capital, a nebulosidade que foi intensa durante o dia também se dissipa gradativamente. Mesmo a previsão de pancadas de chuva isoladas na região durante a tarde, calculada pelos modelos meteorológicos, não se configurou.
No Noroeste, apesar do céu aberto no início da noite, há a possibilidade de pancadas de chuva isoladas na madrugada, o que pode dificultar a visibilidade do fenômeno em suas últimas horas no céu.
De acordo com o professor Amauri José da Luz Pereira, coordenador do Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual do Paraná, o fenômeno é conhecido como perigeu (o oposto do apogeu, quando a Lua está no ponto mais afastado da terra). A Lua estará a pouco mais de 360 mil quilômetros da terra – enquanto a distância comum é de 384 mil quilômetros.
“Coincidentemente, esse perigeu acontecerá numa noite de lua cheia, portanto, como vem sendo falado desde o final da década de 70, será uma noite de Superlua. Devido a essa máxima aproximação, ela estará sensivelmente maior e cerca de 16% mais brilhante do que ela é na média”, explica o professor.
A observação da Superlua poderá ser feita a partir das 19h01 desta quarta na direção leste, até as 5h05 de quinta-feira.
