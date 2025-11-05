Paraná - Na noite desta quarta-feira (05) e madrugada de quinta-feira (06) acontece a máxima aproximação da Lua com a Terra em 2025. Os paranaenses terão visão privilegiada do fenômeno.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), depois de muita chuva, o céu terá apenas nuvens altas, que não impedirão a visibilidade do fenômeno em praticamente todo o território paranaense – inclusive em Curitiba, que não teve a mesma sorte nos outros fenômenos astronômicos deste ano.

A única exceção é o Sudoeste, região que terá forte nebulosidade e previsão de chuva fraca no início da noite. Porém, mesmo nesta região, durante a madrugada a nebulosidade se dissipa e o fenômeno ainda será visível.

Na Capital, a nebulosidade que foi intensa durante o dia também se dissipa gradativamente. Mesmo a previsão de pancadas de chuva isoladas na região durante a tarde, calculada pelos modelos meteorológicos, não se configurou.

No Noroeste, apesar do céu aberto no início da noite, há a possibilidade de pancadas de chuva isoladas na madrugada, o que pode dificultar a visibilidade do fenômeno em suas últimas horas no céu.