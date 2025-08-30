Paranaense começa na quinta-feira em Cascavel

A cidade de Cascavel, na região Oeste do Paraná, respirará velocidade na próxima semana. Na quinta-feira começa o Campeonato Paranaense de Kart, no Kartódromo Delci Damian. Justificando a sua identificação com o automobilismo, a cidade também sediará no Autódromo Zilmar Beux a 6ª etapa da Stock Car, a 4ª etapa da Stock Car Light e a 5ª etapa do Turismo Nacional.
O Campeonato Paranaense chega a sua 61ª edição e Cascavel já conta com pilotos confirmados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraguai. As inscrições podem ser feitas pelo site https://kartclubecascavel.org.br/eventos/219-campeonato-paranaense-de-kart-2025/inscricoes ou pelo telefone (45) 9 9970-0022. Na quinta-feira as inscrições passam a ser na secretaria da prova. A promoção e organização serão do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).
Programação
A programação da 61ª edição do Paranaense de Kart começa na quinta-feira, 4 de setembro, às 7 horas com o sorteio dos motores das categoria Mirim e Cadete; lacração de motores e chassi, abastecimento (pela ordem de treinos) e briefing das categorias Mirim, Cadete, Júnior, Sênior AM, Sênior Pro, Novatos, Super Sênior e Super Sênior; das 8 às 8h07, 1º treino da categoria Mirim; das 8h10 às 8h17, 1º treino da Cadete; das 8h20 às 8h27, 1º treino da Júnior; das 8h30 às 8h37, 1º treino das categorias Sênior AM; Sênior Pro; Super Sênior e Super Sênior Máster; das 8h40 às 8h47, 1º treino da F-4 195; das 9h00 às 9h07, 2º treino da Mirim; das 9h10 às 9h17, 2º treino da Cadete; das 9h20 às 9h27, 2º treino da Júnior; e das 9h30 às 9h37, 2º treinos das categorias Sênior AM; Sênior Pro; Super Sênior e Super Sênior Máster; das 9h40 às 9h47, 2º treino da F-4 195; das 10 às 10h07, 3º treino da Mirim; das 10h10 às 10h17, 3º treino da Cadete; das 10h20 às 10h27, 3º treino da Júnior; das 11 às 11h07, 2º treino das Sênior AM; Sênior Pro; Super Sênior e Super Sênior Máster; das 11h10 às 11h17, 2º treino da F-4 195; das 11h30 às 11h37, 4º treino da Mirim; das 11h40 às 11h47, 4º treino da Cadete; das 11h50 às 11h57, 4º treino da Júnior; das 12 às 12h07, 4º treino das categorias Sênior AM; Sênior Pro; Super Sênior e Super Sênior Máster; das 12h10 às 12h17, 4º treino da categoria F-4 195; às 12h30, briefing das categorias Novatos, F-4 Júnior; Graduados, F-4 (todas), Ok e OK Júnior; das 13 às 13h07, 1º treino da Novatos; das 13h10 às 13h17, 1º treino da F-4 Júnior; das 13h20 às 13h27, 1º treino da Graduados/Ok Júnior; das 13h30 às 13h37, 1º treino da F-4 Graduados; das 13h40 às 13h47, 1º treino da F-4 Sênior/F-4 Super Sênior/F-4 Super Sênior/F-4 Super Sênior Master; das 13h50 às 13h57, 1º treino da OK; das 14 às 14h07, 2º treino da Novatos; das 14h10 às 14h17, F-4 Júnior; das 14h20 às 14h27, 2º treino da Graduados/OK Júnior; das 14h40 às 14h47, 2º treino da F-4 Sênior/F-4 Super Sênior/F-4 Super Sênior Máster; das 14h50 às 14h57, 2º treino da OK; das 15 às 15h07, 3º treino da Novatos; das 15h10 às 15h17, 3º treino da Graduados/Ok Júnior; das 125h30 às 15h37, 3º treino da F-4 Graduados; das 15h50 às 15h57, 3º treino da OK; das 16 às 16h07, 4º treino da Novatos; das 16h20 às 16h27, 4º treino da F-4 Júnior; das 16h30 às 16h37, 4º treino da Graduados/Ok Júnior; das 16h40 às 16h47, 4º treino da F-4 Graduados; das 16h50 às 16h57, 4º treino da F-4 Sênior/F-4 Super Sênior/F-4 Super Sênior Máster; e das 17 às 17h07, 4º treino da categoria OK.
Sexta-Feira: Treinos Classificatórios
Na sexta-feira, dia 5, os treinos classificatórios para a definição do grid de largada será das 8 às 8h05, categoria Mirim; das 8h10 às 8h15, Cadete; das 8h20 às 8h25, Júnior; das 8h30 às 8h35, Sênior AM/Sênior Pr/Super Sênior Máster e das 8h40 às 8h45, categoria F-4 195. A rodada de primeira prova classificatória será partir das 9 horas, indo à pista pela ordem as categorias Mirim, Cadete, Júnior, Sênior AM/Sênior Pro/Super Sênior/Super Sênior Máster e F-4 195. A segunda classificatória será a partir das 11 horas, segundo a mesma ordem.
À tarde, das 13h30 às 13h35, treino classificatório da categoria Novatos; das 13h40 às 13h45, F-4 Júnior; das 13h50 às 13h55, Graduados/OK Júnior; das 14 às 14h05, F-4 Graduados; das 14h10 às 14h15, F-4 Sênior/F-4 Super Sênior/F-4 Super Sênior Máster e das 14h20 às 14h25, treino classificatório da categoria Ok. A partir das 14h45 serão realizadas as primeiras provas classificatórias e as segundas classificatórias a partir das 16h30.
Sábado: Finais e Premiações
No sábado, doa 6 de setembro, os treinos warm ups serão a partir das 8 horas; as provas finais do período da manhã, que apontarão os campeões serão a partir das 9h445, indo à pista, pela ordem, as categorias Mirim, Cadete, Júnior/Novatos. Sêmni9or Am/Sênior Pro/Super Sênior/Super Sênior Master. A solenidade de abertura do evento será das 9h10 às 9h40.
Os warm ups das categorias da tarde serão a partir das 13 horas e as provas finais serão a partir das 14h20, com esta sequência de corridas: Novatos, F-4 Júnior, Graduados/OK Júnior, F-4 Graduados, F-4 Sênior/F-4 Super Sênior/F-4 Super Sênior Máster e a categoria OK.