Paraná - A virada de 2025 para 2026 será marcada pelo maior espetáculo pirotécnico já promovido pelo Governo do Estado no Litoral do Paraná. O grande destaque da programação será a inédita queima de fogos na Ponte de Guaratuba, que promete um show de luzes e cores sem precedentes na região. Além de Guaratuba, o réveillon contará com atrações simultâneas em Matinhos, Pontal do Paraná e nas demais cidades litorâneas, ampliando as opções de lazer para moradores e turistas.

Coordenado pela Secretaria do Turismo, com apoio da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), o espetáculo na Ponte de Guaratuba será realizado diretamente a partir da estrutura da obra. A ação recebeu aval do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem) e do consórcio responsável pela construção, após o cumprimento de rigorosas exigências técnicas e operacionais, garantindo total segurança para o público e para a própria estrutura.

A queima de fogos terá duração aproximada de 15 minutos, tempo padrão adotado em grandes eventos nacionais e internacionais. A execução ficará a cargo de uma empresa credenciada, com ampla experiência em espetáculos de grande porte no Brasil. O show contará com enredo exclusivo, reunindo diferentes efeitos pirotécnicos que vão representar momentos simbólicos e marcos históricos do Paraná, criando uma narrativa visual ao longo da apresentação.

Para assegurar tranquilidade durante a virada do ano, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública, mantém efetivo policial reforçado no Litoral desde o lançamento do programa Verão Maior Paraná, ocorrido em 19 de dezembro, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior. A segurança também contará com o apoio das guardas municipais, em parceria com as prefeituras. A montagem da estrutura pirotécnica teve início na segunda-feira (29), garantindo tempo suficiente para a realização de testes técnicos e procedimentos preventivos.

A Praia de Caieras, em Guaratuba, e a Prainha, em Matinhos, são apontadas como alguns dos melhores pontos para acompanhar o espetáculo. A expectativa é que esses locais se tornem novos polos de concentração de público, ajudando a descentralizar a movimentação tradicional da virada do ano e impulsionando o comércio local, além de bares, restaurantes e serviços turísticos.