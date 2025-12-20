Paraná - Curitiba – O Estado do Paraná tem oito cidades (Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu) entre as 100 maiores economias do País. É o melhor resultado do Sul nesse recorte, superior aos cinco municípios de Santa Catarina e os três do Rio Grande do Sul. Naquele ano o Paraná também se consolidou como a quarta maior economia do Brasil. Os dados estão no estudo PIB dos Municípios 2022-2023, divulgado nesta sexta-feira (19) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Curitiba figura entre os dez maiores PIBs do Brasil, em sétimo, com R$ 120 bilhões em 2023. Dez municípios do Brasil responderam naquele ano por aproximadamente um quarto (24,5%) da economia brasileira: São Paulo (SP), com 9,7%, Rio de Janeiro (RJ), 3,8%, Brasília (DF), 3,3%; Maricá (RJ), 1,2%; Belo Horizonte (MG), 1,2%; Manaus (AM), 1,2%; Curitiba, 1,1%; Osasco (SP), 1,1%; Porto Alegre (RS), 1,0%; e Guarulhos (SP), 0,9%. Já a região conurbada da Capital do Paraná também é a sétima maior do Brasil, com PIB de R$ 232 bilhões, o que representa 2,1% do PIB nacional.

Além disso, 353 cidades do Paraná tiveram aumento do PIB entre 2022 e 2023. As dez principais foram Janiópolis (60,9%), Porto Amazonas (60,7%), Iporã (58%), Farol (57,3%), Mariluz (56,9%), Fênix (54,3%), Pérola d’Oeste (54,1%), Quarto Centenário (53,9%), Engenheiro Beltrão (51,5%), Jardim Olinda (49,7%) e Itambé (49%). Outras 13 cidades tiveram crescimento acima de 40% e 30 cidades, acima de 30%.

Desigualdade

Outro indicador do estudo divulgado nesta sexta é que houve uma grande redução da desigualdade entre as economias municipais do Paraná nos últimos anos. Segundo os dados do IBGE, que contaram com a participação do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) na sua produção, o Índice de Gini do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios paranaenses atingiu 0,762 em 2023, abaixo, por exemplo, do resultado de 0,784 registrado em 2019.