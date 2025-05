Paraná tem 23 mil vagas de emprego abertas nesta semana

A função com maior número de oportunidades continua sendo alimentador de linha de produção, com 6.933 postos abertos, seguida por abatedor (843), operador de caixa (835) e magarefe – cortador de carne (829).

Paraná - O Paraná começa a semana (26) com um total de 23.138 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados em todas as regiões do Estado .

Outras regionais com números expressivos incluem:

• Campo Mourão: 2.827 vagas (1.105 para alimentador de linha de produção e 413 para magarefe)

• Londrina: 2.460 vagas (595 para alimentador de linha de produção e 84 para servente de obras)

• Pato Branco: 1.870 vagas (592 para alimentador de linha de produção e 85 para magarefe)

• Foz do Iguaçu: 1.878 vagas (827 para alimentador de linha de produção e 109 para repositor de mercadorias)

O Secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, destaca a importância dessas oportunidades: “Estamos vivendo um momento muito positivo no mercado de trabalho paranaense. Mais de 23 mil vagas abertas revelam a força da nossa economia e o empenho do Governo do Estado em garantir que essas oportunidades alcancem quem mais precisa. Investimos fortemente em qualificação, intermediação e acolhimento humanizado nas Agências do Trabalhador.”

COMO SE CANDIDATAR

Quem quiser se candidatar a uma vaga deve procurar a unidade da Agência do Trabalhador do seu município. Para facilitar o atendimento e evitar filas, o agendamento pode ser feito online pelo site: trabalho.pr.gov.br/Trabalho.

Fonte: AEN