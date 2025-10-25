Cascavel e Paraná - A publicação do Decreto Federal nº 12.686/2025, que institui a nova Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, provocou forte reação no Paraná. Lideranças políticas e representantes de instituições especializadas, como as APAEs, manifestaram preocupação com o impacto da medida — que prioriza o atendimento de pessoas com deficiência em escolas regulares, tornando as instituições especializadas exceção.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), divulgou nota de repúdio ao decreto, afirmando que a norma ameaça um modelo de sucesso consolidado no Estado. “Somos exemplo para todo o Brasil no atendimento pedagógico e terapêutico ofertado a cerca de 50 mil pessoas com deficiência em mais de 400 APAEs. A educação especial não pode ser tratada de forma ideológica ou burocrática”, declarou Curi.

O parlamentar defendeu que as políticas públicas sejam construídas “com diálogo e sensibilidade, ouvindo quem vive na prática os desafios da inclusão”. “Defender as APAEs é defender a inclusão com responsabilidade, respeito à diversidade e sensibilidade às necessidades reais das pessoas com deficiência e de suas famílias”, expressou o deputado. Na avaliação dele, as políticas públicas que tratam de educação especial precisam ser construídas “com diálogo, sensibilidade e escuta daqueles que vivem, na prática, os desafios da inclusão”, disse Curi.

Preocupação nas instituições

A preocupação também é compartilhada pelas próprias APAEs. Em Cascavel, o presidente da entidade, João Maschio, relatou incerteza quanto à implementação da nova política.

“Esse decreto pegou a gente de surpresa. Já estávamos enfrentando outra batalha no STF, a ADI 7796, que questiona os repasses do Governo do Paraná às APAEs, e agora surge mais essa mudança. Atendemos pessoas acamadas e autistas de nível 3. Onde essas pessoas ficariam no ensino regular?”, questiona.

A APAE de Cascavel atende cerca de 520 alunos, desde bebês até adultos com mais de 60 anos, e realiza mais de 8 mil atendimentos mensais em 15 especialidades, entre elas fisioterapia, psicologia e fonoaudiologia. Segundo Maschio, as escolas regulares não têm estrutura para absorver alunos com deficiências severas ou múltiplas.

No Paraná, são mais de 340 APAEs e 60 escolas especializadas, integradas à rede estadual de ensino e reconhecidas nacionalmente pela qualidade dos serviços educacionais e terapêuticos.