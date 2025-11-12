Paraná - O Paraná segue em alta no turismo internacional. Entre janeiro e outubro deste ano, o Estado recebeu 888.114 turistas estrangeiros, um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 739.967 visitantes.

Os dados são da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), com base em informações da Polícia Federal. Com esse resultado, o Paraná se mantém como o quarto maior portão de entrada de estrangeiros no Brasil, atrás apenas de Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.

As chegadas internacionais ao Paraná representam 11,5% do total nacional, que ultrapassou 7 milhões de turistas nos dez primeiros meses de 2025. Somente em outubro, o Estado recebeu mais de 61 mil viajantes do exterior.

O secretário do Turismo, Leonaldo Paranhos, comemorou o resultado. “Os turistas estrangeiros são fundamentais para a economia, pois movimentam nossos destinos e injetam moeda estrangeira nos territórios turísticos do Paraná”, afirmou.

Para o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, o crescimento é resultado direto das estratégias de promoção internacional. “O Paraná tem opções para todos os perfis e bolsos, com hospedagens qualificadas e serviços completos. Estar entre os quatro principais portões de entrada do país confirma o sucesso da nossa atuação em feiras internacionais, capacitação de agentes e parcerias com o setor privado”, destacou.