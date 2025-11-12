Paraná - O Paraná segue em alta no turismo internacional. Entre janeiro e outubro deste ano, o Estado recebeu 888.114 turistas estrangeiros, um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 739.967 visitantes.
Os dados são da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), com base em informações da Polícia Federal. Com esse resultado, o Paraná se mantém como o quarto maior portão de entrada de estrangeiros no Brasil, atrás apenas de Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.
As chegadas internacionais ao Paraná representam 11,5% do total nacional, que ultrapassou 7 milhões de turistas nos dez primeiros meses de 2025. Somente em outubro, o Estado recebeu mais de 61 mil viajantes do exterior.
O secretário do Turismo, Leonaldo Paranhos, comemorou o resultado. “Os turistas estrangeiros são fundamentais para a economia, pois movimentam nossos destinos e injetam moeda estrangeira nos territórios turísticos do Paraná”, afirmou.
Para o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, o crescimento é resultado direto das estratégias de promoção internacional. “O Paraná tem opções para todos os perfis e bolsos, com hospedagens qualificadas e serviços completos. Estar entre os quatro principais portões de entrada do país confirma o sucesso da nossa atuação em feiras internacionais, capacitação de agentes e parcerias com o setor privado”, destacou.
Origem dos visitantes e formas de acesso
Os turistas dos países vizinhos lideram as visitas. O Paraguai responde por 38% das entradas (340 mil pessoas), seguido pela Argentina, com 37% (329 mil). Também se destacam visitantes dos Estados Unidos (24 mil), Chile (20 mil), Uruguai (14 mil), Reino Unido (13 mil), Espanha (12 mil), Alemanha (12 mil) e Peru (11 mil).
A maioria das chegadas ocorreu por via terrestre, com 850 mil pessoas (95%), o que coloca o Paraná como o segundo Estado com mais entradas internacionais nesse modal, atrás apenas do Rio Grande do Sul. Houve ainda 34 mil chegadas aéreas e 3 mil marítimas.
O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destacou o desempenho paranaense. “O Paraná tem mostrado uma capacidade extraordinária de transformar sua diversidade em valor. Esses números refletem uma trajetória consistente de crescimento e reforçam o papel do turismo na geração de emprego, renda e desenvolvimento regional”, afirmou.
Turismo nacional em expansão
O desempenho do Paraná acompanha o ritmo de crescimento do turismo internacional no Brasil. De janeiro a outubro, o país recebeu 7,68 milhões de turistas estrangeiros, um aumento de 42,2% em relação ao mesmo período de 2024, o maior volume da série histórica registrada pela Embratur.
